Zerrin Özer: Türkiye beğenmiş, siz beğenmezseniz ne olur

Ünlü sanatçı Zerrin Özer, Habertürk'te yayınlana Akılda Kalan programında Veyis Ateş'in sorularını yanıtladı. Sanatçı Zerrin Özer, hayal kırıklıklarından milyon satan albümlerine, siyasete bakışından bilinmeyen hobilerine, yaşamının dönüm noktalarını ve hakkında merak edilenleri paylaştı.

"HEP OPERACI OLMAK İSTERDİM! GERÇEKTEN SOPRANO OLABİRDİM"

Özer, "Operacı olmak isterdim. O zaman konservatuar Sultanahmet'teydi. Onun imtihanına girecektim. O kadar heyecanlıydım ki. Kayıt yaptırdım. Bir baktım bomboş, hiç kimse yok şaşırdım. Kapıdaki beye sordum. 'Bugün yarışma vardı?' dedim. 'Yarışma dündü' dedi. Çok üzüldüm. Sonra anneciğim bana söyledi 'Ben seni bilerek götürdüm. Çünkü orası Sultanahmet, orada hippiler var' derdi. Gerçekten soprano olabilirdim." dedi.

"HAYATIM BOYUNCA HEP TEK BAŞIMA OLDUM"

"Bana ait olan ödüller, altın plaklarım yok" diyen Zerrin Özer, "Hiç saklamam. Hep başkalarındadır. Çünkü bu yapmış olduğum mesleğe kırgınlığımla ilgili galiba. İnsanlar yaşarken değer görmesi gereken sanatçılar varsa hiç mütevazı olamayacağım bu konuda. Şu anda onları görmemiz gerekiyor . Rahmetli olan sanatçılara karşı farklı düşünceler oluyor. Sanki yaşıyormuş gibi sevgi gösteriyor. Ben tabii o sevgiyi sonuna kadar alıyorum. Bu yaşa gelene kadar çok olumsuzluklar yaşadım. Zerrin Özer hayatı boyunca hep tek başına oldu" ifadesini kullandı.