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Zeynep Alkan; Ben sefaletin içinde yüzüyorum bir görseniz

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.08.2018 12:30 | Son Güncelleme

Eğitim almak üzere geride bıraktığımız kış aylarını İtalya- Roma'da geçiren Zeynep Alkan, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Zeynep Alkan; Ben sefaletin içinde yüzüyorum bir görseniz

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan, instagramın ‘Bana soru sor’ özelliğini deneyimledi ve takipçilerinin kendisine yönelttiği sorulara yanıt verdi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla enerjik ve esprili kişiliğini ortaya koyan Alkan aynı zamanda güzelliğiyle de beğeni topluyor.

Ailesi tarafından eğitim almak üzere İtalya’ya gönderilen ve eğitim sezonu süresince buradan keyifli paylaşımlarda bulunan Zeynep Alkan, kısa videolar şeklinde yanıtladığı sorulardan birinde kendisine yöneltilen ‘Maddi anlamda zorlanıyor musun?’ sorusuna durumundan memnun olduğunu ve fazlasını ve azını istemediğini ve günlük hayatının normalliği içerisinde yaşamını sürdürmek istediğini söyledi ve sonrasında da ‘Ben sefaletin içinde yüzüyorum bir görseniz’ şeklinde espri yaptı.

TÜM SORULARA İÇTENLİKLE YANIT VERDİ

Kendisine yöneltilen tüm sorulara içtenlikle yanıt veren Zeynep Alkan, verdiği yanıtlarla hayvan sevgisinin ne kadar büyük boyutlarda olduğunu gösterirken aynı zamanda çenesiyle ilgili gelen sorulara da içtenlikle yanıt verdi. Alkan çene ameliyatı olmayı düşünmediğini söylerken hemen ardından ‘yüzümde hiçbir şeye dokunmayı düşünmüyorum belki g.tümü büyütürüm dermişim’ diyerek esprili kişiliğini yine gözler önüne serdi.

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