Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, makyajsız haliyle sosyal medyanın diline düşmüştü. Sık sık iddialı pozlarıyla gündeme gelen Zeynep Alkan'ın yeni kareleri makyajsız halini unutturacak cinsten.

Zeynep Alkan, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı pozlarına takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağdı. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Zeynep Alkan'ın bikinili pozları, magazin gündemini süslüyor.

MAKYAJSIZ FOTOĞRAFI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Oyunculuk eğitimini Hollanda'nın Amsterdam şehrindeki bir okulda sürdüren Zeynep Alkan'ın makyajsız ve filtresiz görüntüsü herkesi şaşırtmıştı. Sık sık iddialı pozlarıyla gündeme gelen 21 yaşındaki Zeynep Alkan'ın makyajsız görüntüsü çok konuşuldu.

