Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış 'boşanma' paylaşımı yaptı!

Zeynep Bastık ile Tolga Akış'ın evliliği uzun sürmedi. Boşanma kararı alan ikili, bu konu ile uzun süre gündemde kaldı. Zeynep Bastık'ın boşanmaya hazırlandığı eşi Tolga Akış, sosyal medyadan 'boşanıyoruz' paylaşımı yaptı.

TOLGA AKIŞ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Tolga Akış, sosyal medya hesabından Aile Mahkemesi bilgilerinin yazılı olduğu belgeyi paylaştı. Zeynep Bastık'tan ise konuyla alakalı bir hamle gelmedi.

"EVLİLİK İŞİNİ ÇOK BECEREMEDİK"

Geçtiğimiz yılın temmuz ayında evlenen Zeynep Bastık ile Tolga Akış ikilisi, evliliklerinde bir yılı doldurmadan boşanma kararı almıştı. Bu karar ile Bastık'ın, evi terk ettiği ve Ulus'ta daire kiraladığı konuşulmuştu.

Konuyla alakalı açıklama yapan Bastık şu sözleri söylemişti: "Kurduğumuz tüm hayalleri gerçekleştirmek için çalışmaya ve aile kalmaya devam edeceğiz. Birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz. Ve birbirimizi çok seviyoruz." Tolga Akış ise şöyle konuştu: "Biz bambaşka bir bağ yaşıyoruz. Eş olmanın ötesinde bir ilişkimiz var. Evlilik işini çok beceremedik ama birbirimizin başına bela olmaya devam edeceğiz."



