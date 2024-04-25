MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zeynep Bastık konserinde Bülent Şakrak aşka geldi! O anlar dikkat çekti

Zeynep Bastık konserinde Bülent Şakrak aşka geldi! O anlar dikkat çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.04.2024 07:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeynep Bastık'ın konserinde Ceyda Düvenci ile bir süre önce boşanıp yeni aşka yelken açan Bülent Şakrak da vardı. Sevgilisi Esra Akpınar ile konserde dikkat çeken oyuncu o şarkıda aşka geldi.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evliliği, geçtiğimiz yaz tek celsede bitmişti. Evliliklerinde sıkıntılı günler yaşadıkları dönemde terapilere bile giden çift yeni aşka da yelken açtı.

Ceyda Düvenci'nin Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başladığının ortaya çıkmasının hemen ardından Bülent Şakrak'ın evliliğini oyuncu Esra Akpınar yüzünden bitirdiği yönündeki ihanet haberleri hızla yayıldı.

Oyuncu ve menajer Esra Akpınar bu iddiaları yalanlarken aşk da dolu dizgin devam ediyor.

sssss

Zeynep Bastık'ın konserine giden taze aşıklar son dönemin hit şarkısı 'Lan' eşliğinde kameralara yakalandı.

Düello bitti kavga çıktı! O söz elenen ismi çıldırttı Düello bitti kavga çıktı! O söz elenen ismi çıldırttı

BÜLENT ŞAKRAK ÖPERKEN KAMERAYA YAKALANDI

Bülent Şakrak şarkı sırasında aşka geldi ve sevgilisini öptü. O anlar sosyal medyada da hemen yorum yağmuruna tutuldu.

uouıo

Şakrak'ı görenler "O aşk kuşu", "Vay romantik abim", "Aşka gelmiş be", "Zeynep'in Lan'ı onu da aşka getirtmiş" yorumlarında bulundu.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Barış Arduç karısına dair muhabirin yaptığı göndermeye verdiği yanıtla olay olduBarış Arduç karısına dair muhabirin yaptığı göndermeye verdiği yanıtla olay oldu
Düello bitti kavga çıktı! O söz elenen ismi çıldırttıDüello bitti kavga çıktı! O söz elenen ismi çıldırttı
Şevket Çoruh, 'Arka Sokaklar' dizisine geri dönüyor! "Ben Garip'in hissedip dışarı fırladığı yerde kahroldum"Şevket Çoruh, 'Arka Sokaklar' dizisine geri dönüyor! "Ben Garip'in hissedip dışarı fırladığı yerde kahroldum"
Anahtar Kelimeler:
Bülent Şakrak Zeynep Bastık Ceyda Düvenci sevgilisi
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'ın önündeki iki şarkı! Uçaktaki o fotoğrafa dikkat çekti: Mesaj çok net!

Erdoğan'ın önündeki iki şarkı! Uçaktaki o fotoğrafa dikkat çekti: Mesaj çok net!

Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm sebebini ailesi açıkladı

Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm sebebini ailesi açıkladı

Fahiş fiyatla mücadelede tartışılacak AYM kararı!

Fahiş fiyatla mücadelede tartışılacak AYM kararı!

Düello bitti kavga çıktı! O söz elenen ismi çıldırttı

Düello bitti kavga çıktı! O söz elenen ismi çıldırttı

Samet Akaydın'dan büyük hata! Terim'i şampiyonluktan etmiş olabilir

Samet Akaydın'dan büyük hata! Terim'i şampiyonluktan etmiş olabilir

Barış Arduç karısına dair muhabirin yaptığı göndermeye verdiği yanıtla olay oldu

Barış Arduç karısına dair muhabirin yaptığı göndermeye verdiği yanıtla olay oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kullananların övgüler yağdırdığı Columbia ayakkabı indirimde

Kullananların övgüler yağdırdığı Columbia ayakkabı indirimde

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.