Zeynep Bastık partide dans edip kendinden geçti! Serkay Tütüncü izledi... O anlar gündemde

Zeynep Bastık, Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Son dönemde aşk hayatıyla da adından söz ettiren Bastık, Serkay Tütüncü ile dudak dudağa yakalanmıştı.

Birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını söyleyen çift yeni aşka yelken açtı.

"Sevgilinizin bir kadın tarafından beğenilmesi sizi kıskandırır mı?" sorusuna Bastık, "Hiç kıskanmıyorum. Birlikte parlıyoruz gibi hissediyorum. Bu çok hoşuma gider. Bu kişinin özgüveniyle alakalı bir durum. O toksik şeyler bizde yok, eledik onları. Hayat güzel, yaşamak güzel. Aşk varsa her şey güzel" yanıtını verdi.

Konser sonrası ise aşıklar soluğu after partyde aldı. Zeynep Bastık’ın Harbiye konseri sonrası yapılan partide arkadaşı Baran Mengüç ile dans ettiği anlarla gündem oldu.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Şarkıcının o anlarını Serkay Tütüncü de uzaktan izledi. Bu görüntüler sosyal medyayı da ikiye böldü. Kimi "Ne gereksiz ya sevgilinin yanında" derken kimi ise "Ne güzel çift", "Kadın arkadaşıyla dans etmiş ne var" dedi.







