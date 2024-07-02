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  4. Zeynep Bastık partide dans edip kendinden geçti! Serkay Tütüncü izledi... O anlar gündemde

Zeynep Bastık partide dans edip kendinden geçti! Serkay Tütüncü izledi... O anlar gündemde

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.07.2024 13:35
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Serkay Tütüncü ile tanışma aşamasını geçip sevgili olan Zeynep Bastık Harbiye konseri sonrası yakın çevresiyle after party yaptı. Zeynep Bastık burada Baran Mengüç’le dans edip kendinden geçerken sevgilisi gülerek izledi.

Zeynep Bastık partide dans edip kendinden geçti! Serkay Tütüncü izledi... O anlar gündemde

Zeynep Bastık, Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Son dönemde aşk hayatıyla da adından söz ettiren Bastık, Serkay Tütüncü ile dudak dudağa yakalanmıştı.

Birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını söyleyen çift yeni aşka yelken açtı.
"Sevgilinizin bir kadın tarafından beğenilmesi sizi kıskandırır mı?" sorusuna Bastık, "Hiç kıskanmıyorum. Birlikte parlıyoruz gibi hissediyorum. Bu çok hoşuma gider. Bu kişinin özgüveniyle alakalı bir durum. O toksik şeyler bizde yok, eledik onları. Hayat güzel, yaşamak güzel. Aşk varsa her şey güzel" yanıtını verdi.

Dudak dudağa yakalandılar! Konserinde... Dudak dudağa yakalandılar! Konserinde...

Konser sonrası ise aşıklar soluğu after partyde aldı. Zeynep Bastık’ın Harbiye konseri sonrası yapılan partide arkadaşı Baran Mengüç ile dans ettiği anlarla gündem oldu.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Şarkıcının o anlarını Serkay Tütüncü de uzaktan izledi. Bu görüntüler sosyal medyayı da ikiye böldü. Kimi "Ne gereksiz ya sevgilinin yanında" derken kimi ise "Ne güzel çift", "Kadın arkadaşıyla dans etmiş ne var" dedi.

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Zeynep Bastık
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