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Serkay Tütüncü sevgilisi Zeynep Bastık'ı dinleyeme gitti! Önce kafasına bandana taktı sonra övmelere doyamadı...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.07.2024 11:23
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Son olarak söz ve müziği Mabel Matiz'e ait olan 'Lan' şarkısıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Harbiye'de konser verdi. Sevgilisi Serkay Tütüncü en ön sıralarda yerini aldı. Sevgilisini izlemeye giden Tütüncü önce kafasına bandana taktı sonra da Bastık'ı övmelere doyamadı.

Serkay Tütüncü sevgilisi Zeynep Bastık'ı dinleyeme gitti! Önce kafasına bandana taktı sonra övmelere doyamadı...

'Uslanmıyor Bu', 'Mod', 'Ara', 'Dargın', 'Her Yerde Sen' ve 'Lan' gibi parçalarla dillere pelesenk olan Zeynep Bastık, son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, Kenan Doğulu'nun doğum günü partisinde dudak dudağa görüntülenmiş ve ilişkileri sosyal medyada ilan edilmişti.

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'ORTADA NET BİR ŞEY YOK' DEMİŞLERDİ

Ünlü çiftin öpüşme görüntüsü sosyal medyada gündem olduktan sonra Zeynep Bastık, "ortada net bir şey yok" demiş Serkay Tütüncü ise "Acele etmiyoruz. Birbirimizi tanıyoruz, yakın arkadaşlarımızı tanıştırıyoruz.” demişti.

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KAFASINA BANDANA TAKTI

Son olarak, Serkay Tütüncü sevgilisi Zeynep Bastık'ı dinleyeme gitti. Bastık'ın Harbiye konserinde yerini en ön sıradan alan Tütüncü kafasına Zeynep Bastık bandanası bile taktı.

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'HASTAYIM SANA'

Tütüncü konserin ardından da sevgilisinin fotoğrafını paylaşarak "Birisi Harbiye'yi yakıyor! Bunun için doğmuşsun resmen! Hastayım sana." notunu düştü.

Express


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Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık Serkay Tütüncü
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