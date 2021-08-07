Zeynep Beşerler'i kızdıran yorum

Ülkemizdeki orman yangınları 11'inci gününe girdi. Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri, Türkiye'nin birçok noktasında devam eden yangında mağdur olan aileler için kolları sıvadı. Kimisi ihtiyaç malzemelerini yerine ulaştırırken kimisi de sosyal medya hesaplarından gerekli eksiklikleri duyurarak, listeleri tamamladı. Bu isimlerden biri de oyuncu Zeynep Beşerler.

Beşerler, Bodrum Mazı'nın Armutçuk Köyü'ndeki hayvanlar için bir kamyon dolusu saman yolladı. Samanların önünde verdiği pozu Instagram hesabından yayınlayan 42 yaşındaki oyuncu, gönderisine, "Emeği geçen, destek olan herkese tekrar çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız." notunu düştü.

"SAMAN KRALİÇESİ"

Daha sonra sosyal medyadan yardım için destek isteyen Zeynep Beşerler'e bir takipçisi, oyuncunun reklam yaptığını öne sürerek, şu ifadeleri kullandı:

Her şeyi gördüm, bir TIR samanın önünde poz vereni görmedim. Saman kraliçesi sosyetemsi canlı...



"KÖTÜSÜN!"

Bu yoruma sinirlenen Beşerler, sosyal medya kullanıcısına yanıt verdi. Ünlü oyuncu, takipçisine, "Sen ruhu kirlenmiş bir varlıksın. Gerçekten kötüsün!" diye seslendi.

