MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zeynep Beşerler'i kızdıran yorum

Zeynep Beşerler'i kızdıran yorum

07.08.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin birçok noktasında devam eden orman yangınları için harekete geçen oyuncu Zeynep Beşerler, Bodrum Mazı'nın Armutçuk Köyü'ndeki hayvanlar için bir kamyon dolusu saman yolladı. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Beşerler, bir takipçisinin, "Her şeyi gördüm, bir TIR samanın önünde poz vereni görmedim. Saman kraliçesi sosyetemsi canlı..." şeklindeki yorumuna kayıtsız kalamadı.

Zeynep Beşerler'i kızdıran yorum

Ülkemizdeki orman yangınları 11'inci gününe girdi. Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri, Türkiye'nin birçok noktasında devam eden yangında mağdur olan aileler için kolları sıvadı. Kimisi ihtiyaç malzemelerini yerine ulaştırırken kimisi de sosyal medya hesaplarından gerekli eksiklikleri duyurarak, listeleri tamamladı. Bu isimlerden biri de oyuncu Zeynep Beşerler.

3155570_deabe4077cfb6d940d3b72acb9a082b5_640x640

Beşerler, Bodrum Mazı'nın Armutçuk Köyü'ndeki hayvanlar için bir kamyon dolusu saman yolladı. Samanların önünde verdiği pozu Instagram hesabından yayınlayan 42 yaşındaki oyuncu, gönderisine, "Emeği geçen, destek olan herkese tekrar çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız." notunu düştü.

3155570_fe185fa343372a82334ba089a9af80b5_640x640

"SAMAN KRALİÇESİ"

Daha sonra sosyal medyadan yardım için destek isteyen Zeynep Beşerler'e bir takipçisi, oyuncunun reklam yaptığını öne sürerek, şu ifadeleri kullandı:

3155570_be90fe5d5f2b1c1d05a649182f051fbb_640x640

Her şeyi gördüm, bir TIR samanın önünde poz vereni görmedim. Saman kraliçesi sosyetemsi canlı...
3155570_d062ec66a48ac943fb71c0fea4220079_640x640

"KÖTÜSÜN!"

Bu yoruma sinirlenen Beşerler, sosyal medya kullanıcısına yanıt verdi. Ünlü oyuncu, takipçisine, "Sen ruhu kirlenmiş bir varlıksın. Gerçekten kötüsün!" diye seslendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Orman işçileriyle kavga edip havaya ateş açmıştı! Yeni gelişmeOrman işçileriyle kavga edip havaya ateş açmıştı! Yeni gelişme
PARTNERNefes darlığına dikkat! Islık çalar gibi bir hırıltı varsa...Nefes darlığına dikkat! Islık çalar gibi bir hırıltı varsa...
Devasa silikon taktırdı! "Uyuduğumda kavunların üzerinde yüzüyorum"Devasa silikon taktırdı! "Uyuduğumda kavunların üzerinde yüzüyorum"
Anahtar Kelimeler:
Bodrum Zeynep Beşerler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Messi'ye akılalmaz teklif

Messi'ye akılalmaz teklif

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

Ümitcan Uygun tutuklandı

Ümitcan Uygun tutuklandı

Akşener'den, tepki gösteren vatandaşa: Haram olsun hepinize

Akşener'den, tepki gösteren vatandaşa: Haram olsun hepinize

ABD'li dev şirket, Türk şirketi resmen devraldı!

ABD'li dev şirket, Türk şirketi resmen devraldı!

Orman işçileriyle kavga edip havaya ateş açmıştı! Yeni gelişme

Orman işçileriyle kavga edip havaya ateş açmıştı! Yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Çocuğu da alet et ki etkisi daha yüksek olsun

Çocuğu da alet et ki etkisi daha yüksek olsun

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yangın bölgesine yardım! Servet değerinde...

Yangın bölgesine yardım! Servet değerinde...

İsyan etti! "Neden ağırınıza gidiyor?"

İsyan etti! "Neden ağırınıza gidiyor?"

Ezgi Mola, TRT yönetimini rahatsız etti! Dizideki akıbeti belirsiz

Ezgi Mola, TRT yönetimini rahatsız etti! Dizideki akıbeti belirsiz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.