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Zeynep Elçin: Hamileyken eve kapatıldım

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.03.2018 10:28 | Son Güncelleme

Eski eşi Hüseyin Yiğit’in kendisini darp ettiğini ve bu nedenle bebeğini düşürdüğünü iddia eden oyuncu Zeynep Elçin mahkemede yaşadıklarını anlattı

Zeynep Elçin: Hamileyken eve kapatıldım

Eski eşi Hüseyin Yiğit’in darp, ölümle tehdit ve şantajına maruz kaldığını, bu nedenle bebeğini düşürdüğünü iddia eden oyuncu Zeynep Elçin, önceki gün hakim karşısına çıktı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya avukatıyla katılan Zeynep Elçin, davaya katıldı. Son olarak Kırlangıç Fırtınası ve Savaşçı gibi dizilerde rol alan 28 yaşındaki oyuncu, “Hamileyken eve kapatıldım. Kimseyle görüşme imkanım yoktu. Hürriyetimi sınırlama olayı İzmir’de birlikte oturduğumuz evde oldu. Tehdit edildim, hakarete uğradım. Şikayetçiyim" dedi.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Elçin’in menajerliğini yapan Arzu Gamze Kılıç da duruşmaya katılarak Hüseyin Yiğit’in tehditlerine şahit olduğunu söyledi.

Mahkeme, tehdit ve hakaret mesajlarının ne zaman gönderildiğinin tespit edilmesi için duruşmayı erteledi.

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