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Zeynep Mansur evinin 'drone'la izlendiği iddialarıyla gündemde! Zeynep Mansur kimdir? Zeynep Mansur kaç yaşında?

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 12:27 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Zeynep Mansur’un evinin drone’la izlendiği yönünde çıkan haberler magazin gündemine bomba gibi düştü. Korku dolu anlar yaşadığı söylenen Zeynep Mansur olayının perde arkası merak ediliyor. Peki, Zeynep Mansur kimdir? Zeynep Mansur kaç yaşında? Zeynep Mansur nereli?

Zeynep Mansur evinin 'drone'la izlendiği iddialarıyla gündemde! Zeynep Mansur kimdir? Zeynep Mansur kaç yaşında?

Şarkıcı Zeynep Mansur, bu kez magazin gündemine yaşadığı söylenen korkutucu olayla geldi. Magazin basınında yer alan bilgilere göre Zeynep Mansur evinin salonunda arkadaşıyla otururken evinin drone ile izlendiğini fark etti. Çıkan haberlere göre durumu fark eden Zeynep Mansur, konuyla ilgili olarak şikayette bulundu ancak sonrasında şikayetinden vazgeçti.

İddialara göre sonrasında aynı binada oturduğu öğrenilen ve drone’la evi izlediği iddia edilen kişi de ifadesinde, evinde yalnız bıraktığı köpeğini izlediğini söyledi ve özür diledi. Ünlü şarkıcının bu durum nedeniyle psikolojik olarak baskı hissettiği ve aynı şeyin tekrarlanması halinde avukatının savcılığa başvuracağını söylediği belirtiliyor. Ünlü şarkıcıyı tanımayanlar için işte Zeynep Mansur kim sorusunun yanıtı!

ZEYNEP MANSUR KİMDİR?

Magazin gündemine bomba gibi düşen haberlerin ardından Zeynep Mansur araştırılmaya başlandı. Şimdi Zeynep Mansur kaç yaşında sorusuna yanıt aranıyor. 22 Nisan 1976 doğumlu olan Zeynep Mansur yaş olarak şu anda 44 yaşında. Şarkıcı ve yazar olarak bilinen ünlü isim 16 senedir profesyonel anlamda müzisyenlik ile uğraşıyor. Zeynep Mansur nereli sorusunun yanıtı da aranıyor. Ünlü şarkıcının Ankara doğumlu olduğu biliniyor.

İlk olarak 1994 senesinde Maksim’de sahne alan şarkıcı, 2000 senesinde ise Beyaz Sevdalar adlı ilk albümünü piyasaya sürdü. Mansur’un ilk şiir kitabı ise Sarı Saçlarımı Kestirdim adlı şiir kitabı. 2. kitabı ise Platonik Bir Aşk adlı ve 2004 senesinde piyasaya sürülen romanı oldu. Aynı sene Zeynep Mansur Yüzde Yüz Severim şarkısını çıkarttı ve şarkı büyük bir beğeni alarak dönemin en çok dinlenen parçaları arasında yer aldı.

Zeynep Mansur şarkıları arasında Sen Nasıl İstersen adlı bir maxi single da bulunuyor. 2013’te Yudum Yudum adlı maxi single’ı çıkartan şarkıcı 2 sene sonra ise Yine Bana Zor Geliyor adlı single’ını hayranlarıyla buluşturdu. Düzgün fiziği ve zarif tavırlarıyla bilinen şarkıcının boyu da hayranları tarafından merak ediliyor. Zeynep Mansur boyu 1.67 metre olarak biliniyor.

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