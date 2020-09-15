Zeynep Mansur evinin 'drone'la izlendiği iddialarıyla gündemde! Zeynep Mansur kimdir? Zeynep Mansur kaç yaşında?

Şarkıcı Zeynep Mansur, bu kez magazin gündemine yaşadığı söylenen korkutucu olayla geldi. Magazin basınında yer alan bilgilere göre Zeynep Mansur evinin salonunda arkadaşıyla otururken evinin drone ile izlendiğini fark etti. Çıkan haberlere göre durumu fark eden Zeynep Mansur, konuyla ilgili olarak şikayette bulundu ancak sonrasında şikayetinden vazgeçti.

İddialara göre sonrasında aynı binada oturduğu öğrenilen ve drone’la evi izlediği iddia edilen kişi de ifadesinde, evinde yalnız bıraktığı köpeğini izlediğini söyledi ve özür diledi. Ünlü şarkıcının bu durum nedeniyle psikolojik olarak baskı hissettiği ve aynı şeyin tekrarlanması halinde avukatının savcılığa başvuracağını söylediği belirtiliyor. Ünlü şarkıcıyı tanımayanlar için işte Zeynep Mansur kim sorusunun yanıtı!

ZEYNEP MANSUR KİMDİR?

Magazin gündemine bomba gibi düşen haberlerin ardından Zeynep Mansur araştırılmaya başlandı. Şimdi Zeynep Mansur kaç yaşında sorusuna yanıt aranıyor. 22 Nisan 1976 doğumlu olan Zeynep Mansur yaş olarak şu anda 44 yaşında. Şarkıcı ve yazar olarak bilinen ünlü isim 16 senedir profesyonel anlamda müzisyenlik ile uğraşıyor. Zeynep Mansur nereli sorusunun yanıtı da aranıyor. Ünlü şarkıcının Ankara doğumlu olduğu biliniyor.