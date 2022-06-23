Zeynep Sever eşi Volkan Demirel ile dalga geçti! Efsane gözlükle poz

Volkan Demirel'in oyuncu ve model eşi Zeynep Sever Demirel sosyal medyada iddialı tarzıyla sık sık gündeme geliyor. Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Zeynep Sever son olarak eşi Volkan Demirel'in yıllar önce verdiği bir pozda yer alan güneş gözlüğünü bulup onunda poz verdi.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel gözlükle pozunu paylaştı.

Zeynep Demirel, iki fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı ve "Bakın ne buldum" notunu düştü.

Volkan Demirel de kendini ti'ye alarak, "Sayemde modayı takip ediyorsun (geriden)" yorumunu yaptı. Zeynep Sever ise kocasının bu yorumuna "Vizyon" yanıtını verdi.

Karı kocanın bu atışması hayranlarının ilgisini çekti.

