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Zeynep Sever eşi Volkan Demirel ile dalga geçti! Efsane gözlükle poz

23.06.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu ve model Zeynep Sever eşi Volkan Demirel'in yıllar önce verdiği bir pozdaki gözlüğü bulunca kendini tutamadı. Demirel'in gözlüklü fotoğrafı uzun yıllar sonra eşi Zeynep Demirel tarafından yeniden gündeme geldi. İkilinin fotoğraf altındaki yazışması da dikkat çekti.

Zeynep Sever eşi Volkan Demirel ile dalga geçti! Efsane gözlükle poz

Volkan Demirel'in oyuncu ve model eşi Zeynep Sever Demirel sosyal medyada iddialı tarzıyla sık sık gündeme geliyor. Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Zeynep Sever son olarak eşi Volkan Demirel'in yıllar önce verdiği bir pozda yer alan güneş gözlüğünü bulup onunda poz verdi.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel gözlükle pozunu paylaştı.

Zeynep Demirel, iki fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı ve "Bakın ne buldum" notunu düştü.

seynep

Volkan Demirel de kendini ti'ye alarak, "Sayemde modayı takip ediyorsun (geriden)" yorumunu yaptı. Zeynep Sever ise kocasının bu yorumuna "Vizyon" yanıtını verdi.

Karı kocanın bu atışması hayranlarının ilgisini çekti.

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