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Zeynep Tokuş'tan sandalye üzerinde akrobatik hareketler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2020 20:48 | Son Güncelleme

Türkiye güzeli Zeynep Tokuş oyunculuğa ara verdikten sonra yoga eğitimine başlamıştı. Tokuş, yaptığı son paylaşım ile yine formunun zirvesinde olduğunu gösterdi.

Zeynep Tokuş'tan sandalye üzerinde akrobatik hareketler!

1998 Türkiye Güzeli, eski oyuncu Zeynep Tokuş yoga eğitmeni oldu. Ünlülere de yoga dersi veren kraliçenin yaptığı hareketler sosyal medyanın da dikkatini çekiyor.

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43 yaşındaki Tokuş, Zeynep Tokuş, akrobatik yoga konusundaki birikimini öğrencileriyle paylaşıyor.

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Sosyal medya hesabı üzerinden birbirinden zor yoga hareketlerini sergileyen Zeynep Tokuş, bu defa da iki sandelye ile dikkat çekici bir gösteride bulundu.

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'Sandalyeyle oyunlar' notunu düştüğü paylaşımında ne kadar formda olduğunu gösteren Zeynep Tokuş o hareketlerin nasıl gerçekleştiğini de paylaştığı video ile gösterdi.

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