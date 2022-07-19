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Zeynep Tokuş'tan sınırları zorlayan hareket! Olay oldu...

19.07.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deli Yürek dizisiyle hafızalara kazınan ve oyunculuğu bırakıp yogaya merak saran Zeynep Tokuş 6 senedir yoga yapıyor. Esnekliğiyle her paylaşımında şaşırtan Zeynep Tokuş, zorlu yoga pozlarını sık sık Instagram hesabından paylaşıyor.

Zeynep Tokuş'tan sınırları zorlayan hareket! Olay oldu...

1998 Türkiye Güzeli Zeynep Tokuş oyunculuk kariyerinin ardından kendini yogaya verip eğitmen oldu. Bu konuda iyice ustalaşan Tokuş, önceki gün sınırları zorlayan bir yoga pozu paylaştı.

Tokuş, bu sefer ters lotus olarak bilinen karmaşık pozu kolları üzerinde yükselerek daha da zor hale getirdi.

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Eski oyuncu yayınladığı fotoğrafa; "Renklerin verdiği enerjiyi çok seviyorum.Dönem dönem bazı renklere daha çok düşkün oluyorum. Aslında hepsinin özünün ışık olduğu ama bir kristalden geçerken kırılıp renklere büründüğünü düşünürsek…hem çok farklı hem de aynılar. Tıpkı bizler gibi;)) Bu aralar favori renklerin ne? Benim pembe ve yeşil sanırım. Kalp çakranın renkleri" yazdı.
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Takuş'un pozuna sosyal medyadan yorum yağdı.

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Zeynep Tokuş Instagram
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