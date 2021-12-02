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Zeynep Tuğçe Bayat kardeşinin doğum gününü kutladı! Herkes ikizi sandı

02.12.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak 'Kuruluş Osman' dizisinde boy gösteren Zeynep Tuğçe Bayat, kardeşi Tutku Bayat'ın doğum gününü sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf ve mesajla kutladı. Bayat'ın paylaşımı sonrası kardeşleri herkes ikiz sandı.

Zeynep Tuğçe Bayat kardeşinin doğum gününü kutladı! Herkes ikizi sandı

Zeynep Tuğçe Bayat, kardeşi Tutku Bayat'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle kutladı.

Zaman zaman kardeşiyle verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Tuğçe Bayat, doğum günü için yayınladığı fotoğraflara; "Sensiz yapamayacaklarım sıralı tam listeyi buraya yazardım ama tek gönderiye sığmayacak gibi… İyi ki doğdun, iyi ki varsın… Seni çok seviyorum" notunu düştü.

İki kardeşin benzerlikleri 'ikiz gibiler' yorumlarına neden oldu.

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Bayat daha önce de bir takipçisinin "Ben ikizimle bu kadar benzemiyorum" yanıtını paylaşan Zeynep Tuğçe Bayat, "Bizi ikiz sanıyorlar ama değiliz" ifadelerini kullanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Zeynep Tuğçe Bayat
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