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Zeyno Günenç'in acı günü! Aldığı haberle yıkıldı

27.06.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Çocuklar Duymasın'ın Gönül'ü Zeyno Günenç, aldığı acı haberle sarsıldı. Ünlü oyuncu, babası Bilal Günenç'i kaybetti. Acı haberi sosyal medyadan duyuran oyuncu, "Seni çok seviyorum ve çok özleyeceğim, yattığın yer incinmesin" dedi.

Zeyno Günenç'in acı günü! Aldığı haberle yıkıldı

Ünlü oyuncu Zeyno Günenç, babası Bilal Günenç'i kaybetti. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Zeyno Günenç, babası ile birlikte çekilen fotoğrafına "Benim canım güzel kalpli Büloş’um canım babamı bugün kaybettik. Sen harika bir baba oldun bize. Seni çok seviyorum ve çok özleyeceğim. Yattığın yer incinmesin bitaneciğim. Cenazesi 27 Haziran Pazartesi Fatih Camii’nde kılınacak, ikindi namazını müteakiben Silivrikapı Mezarlığı’na defnedilecektir" notunu düştü.

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Günenç'in mesajının ardından, aralarında Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Gonca Vuslateri, Tan Sağtürk, Çiçek Dilligil, Neslihan Yeldan, Yonca Evcimik'in de bulunduğu çok sayıda ünlü isim baş sağlığı dileklerini iletti.


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Zeyno Günenç
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