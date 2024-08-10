Zeytin Ağacı'nın güzeli Tuba Büyüküstün kumsala havlusunu atıp kitap okudu! Yorum yağdı...

MYNET-"Kara Para Aşk", "Gönülçelen" ve "Zeytin Ağacı" gibi yapımlarla adını geniş kitlelere duyuran ve büyük beğeni toplayan Tuba Büyüküstün, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor.

Yaklaşık iki yıl önce Türkiye'den taşınan Büyüküstün tatil için soluğu İspanya'da aldı.

Kumsalda kitap okurken ve güneşlenirken verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Büyüküstün doğal halleriyle beğeni topladı.

YORUM YAĞDI

Peş peşe yayınladığı kareleri ile dikkat çeken Tuba Büyüküstün'e sosyal medyada; 'her halin çok güzel', 'sahilde kitap okumakta yeni moda', 'güzel pozlar' gibi yorumlar yapıldı.

Onur Saylak ile evliliğinden dünyaya gelen ikiz kızları Toprak ve Maya ile birlikte Paris'te yaşayan ünlü isim kızlarının eğitimi için ülkeyi terk ettiğini söylemişti.