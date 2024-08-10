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  4. Zeytin Ağacı'nın güzeli Tuba Büyüküstün kumsala havlusunu atıp kitap okudu! Yorum yağdı...

Zeytin Ağacı'nın güzeli Tuba Büyüküstün kumsala havlusunu atıp kitap okudu! Yorum yağdı...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.08.2024 10:35
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Son olarak Zeytin Ağacı adlı dizinin ikinci sezonunda rol alan Tuba Büyüküstün, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. İspanya'da olan ünlü oyuncu kumsalda verdiği pozları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun peş peşe yayınladığı karelere kısa sürede beğeni yağdı.

MYNET-"Kara Para Aşk", "Gönülçelen" ve "Zeytin Ağacı" gibi yapımlarla adını geniş kitlelere duyuran ve büyük beğeni toplayan Tuba Büyüküstün, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor.

Büyüküstün 4

Yaklaşık iki yıl önce Türkiye'den taşınan Büyüküstün tatil için soluğu İspanya'da aldı.

Büyüküstün

Kumsalda kitap okurken ve güneşlenirken verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Büyüküstün doğal halleriyle beğeni topladı.

Büyüküstün 3

YORUM YAĞDI

Peş peşe yayınladığı kareleri ile dikkat çeken Tuba Büyüküstün'e sosyal medyada; 'her halin çok güzel', 'sahilde kitap okumakta yeni moda', 'güzel pozlar' gibi yorumlar yapıldı.

Büyüküstün 2

Onur Saylak ile evliliğinden dünyaya gelen ikiz kızları Toprak ve Maya ile birlikte Paris'te yaşayan ünlü isim kızlarının eğitimi için ülkeyi terk ettiğini söylemişti.

Büyüküstün kızları

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