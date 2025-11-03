YEMEK

Zeytin Avrupa’da parlıyor: Yılda 50 ton yurt dışına gidiyor! İsviçre sofralarını süsleyen zeytinde bu yıl kalite yüksek

Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Katırlı Mahallesinde zeytin hasadı heyecanı başladı. Bu yıl rekolte geçen yıllara göre düşük olsa da son dönemdeki yağışlar sayesinde Katırlı zeytininde kalite yüksek seviyede gerçekleşti. Kendine özgü aroması ve lezzetiyle sofralık zeytin üretiminde öne çıkan bölge, hem iç piyasada hem de yurt dışında büyük ilgi görüyor.

Gemlik'in Katırlı köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hulusi Bayrak, 44 yıllık kooperatif olduklarını, Katırlı Dağları ve eteklerinden topladıkları zeytinlerinin kendisine özgü aroması ve lezzetiyle ilgi gördüğünü söyledi.

Zeytin Avrupa’da parlıyor: Yılda 50 ton yurt dışına gidiyor! İsviçre sofralarını süsleyen zeytinde bu yıl kalite yüksek 1

"YILDA 50 TON GİDİYOR YURT DIŞINA"

Zeytinlerinin lezzetinde topladıktan sonra işleme aşamasının da önemli rol oynadığına dikkati çeken Bayrak, "Katırlı'da yılda yaklaşık 5 bin ton zeytin üretiliyor. Sadece bu bölgenin zeytinini işliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına gönderim sağlıyoruz. Bizim zeytinimizi yiyen bir daha vazgeçemiyor. İhracat konusunda sadece İsviçre'ye ürün gönderiyoruz. Yılda 50 ton gidiyor yurt dışına. Çok talep var yurt dışından ancak iç piyasayı önemsediğimiz için geri çeviriyoruz" dedi.

Zeytin Avrupa’da parlıyor: Yılda 50 ton yurt dışına gidiyor! İsviçre sofralarını süsleyen zeytinde bu yıl kalite yüksek 2

"BU YIL ÜRÜNÜMÜZ AZ OLACAK"

Bu yıl zeytinde "yok yılı" olduğunu vurgulayan Bayrak, şöyle konuştu: "Geçen yıla göre verim yüzde 30 civarında. Katırlı Mahallesi genelinde bin 500 ton civarında ancak üretim olur. Bunun da yüzde 50'si yağlık olur. Sinek zararı da bu yıl biraz var. Yani geçen yıllara göre bu yıl ürünümüz az olacak. Bazı yerler var çok temiz ürün çıkıyor. Alımlara başladık hasat sürüyor. Yine Katırlı zeytinini sevenleri üzmeyecek şekilde talepleri karşılamaya çalışacağız."

Zeytin Avrupa’da parlıyor: Yılda 50 ton yurt dışına gidiyor! İsviçre sofralarını süsleyen zeytinde bu yıl kalite yüksek 3

ÜRÜNÜ YAĞIŞLAR KURTARDI

Bayrak, Katırlı'da sulama yapılmadığını, doğanın verdiği suyla zeytinlerin yetiştiğini belirterek, "Kooperatife ait 21 dönümlük bahçe de sulanmıyor. Son dönemlerdeki yağışlar olmasaydı bu bahçeden iyi ürün alamayacaktık. Kendi bahçemizden 4-5 ton ürün bekliyoruz" dedi.

Zeytin Avrupa’da parlıyor: Yılda 50 ton yurt dışına gidiyor! İsviçre sofralarını süsleyen zeytinde bu yıl kalite yüksek 4

"DOLGUN VE İRİ ZEYTİN HASAT EDECEĞİZ"

Hem yok yılı hem de kuraklık derken sezona temkinli girdiklerini anlatan Bayrak, "Bölgemizde kuru tarım yapıldığı için yağışlar önemli. Son dönemlerde Bursa'daki etkili olan yağışlar Katırlı Dağları'nda da yağdı ve zeytini kurtardı. Son yağışlarla birlikte zeytin tane yaptı. Rekolte az ama kalitemiz çok iyi. Dolgun ve iri zeytin hasat edeceğiz. Kasım sonuna kadar hasat sürer" dedi.

