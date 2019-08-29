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Zeytinburnu'nda 1,5 yaşındaki bebek ikinci kattan aşağıya düştü

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 29.08.2019 15:31 | Son Güncelleme

Zeytinburnu'nda 1,5 yaşındaki bebek, ikinci kattaki dairenin balkonundan aşağıya düştü. Yakınları tarafından yaralı olarak çevredeki hastaneye götürülen bebek tedavi altına alındı.

Olay, önceki gün 19.00 sıralarında Çırpıcı Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın 2'nci katındaki dairenin balkonuna çıkan 1,5 yaşındaki Umut Ayatlı buradaki sandalyeye çıktı. Korkuluklara tutunan bebek, bir anda aşağıya düştü. Bebeğinin kaldırıma düştüğünü gören mahalle sakinleri, yerden kaldırarak kucakladı. Çocuklarının düştüğünü farkeden anne ve baba da panikle aşağıya indi. Yakınları tarafından yaralı olarak çevredeki hastaneye götürülen bebek tedavi altına alındı.

"BİR ÇIĞLIK SESİ DUYUM"

Mahallede esnaf olan Abidin Eroğlu, “Ben o sırada iş yerimdeydim. Bir çığlık sesi duydum. İşyerinden çıktık baktık çocuk yerde. Apar topar hastaneye götürdüler. Anlattıklarına göre balkonda sandalyeye çıkmış çocuk, sonra parmaklıkların üstünden aşağıya düştü. Bir iç kanama geçirmiş galiba doktorlar uyutmuşlar. Şu an iyi şükür" dedi.

'İÇ KANAMA GEÇİRİMİŞ'

Çevre sakinlerinden Peri Sözen ise, “O sırada dükkandaydım. 'Bebek düşüyor' diye bir bağırma duydum. Karşıya geçtim herkes toplanmıştı. Bağrışma vardı. 'bir açılın çocuk hava alsın' dedim. Çocuk burnunun üzerine düştü. Bu sabah annesi yanıma geldi, çocuk yoğum bakımda ama iyi olduğunu söyledi. İç kanama geçirmiş" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Zeytinburnu balkon

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