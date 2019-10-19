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Zeytinburnu'nda intihar girişimi! Kadını kurtarmak için canını hiçe saydı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 19.10.2019 17:35 | Son Güncelleme

Zeytinburnu'nda bir kadın evinin balkonundan atlayarak intihar girişiminde bulundu. Kadın ve kadını tutmak isteyen adam ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu'nda iddialara göre psikolojik sorunları olan kadın evinin balkonundan atlayarak intihar girişiminde bulundu. Olayda kadın ve kadını aşağıda tutmaya çalışan adam ağır yaralanırken olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde cadde üzerinde ilerleyen bir kişinin kadını fark etmesi üzerine hızlıca hareket ettiği görülüyor. Daha sonra kadını tutmak için ellerini açan adam, kadının kendi üzerine düşmesi ile birlikte kadın ile birlikte sert bir şekilde düşüyor. Olay sonrası ağır yaralanan her iki kişide hastanede tedavi altına alındı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu intihar

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