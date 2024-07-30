Zeytinli açma tarifi: Zeytinli açma nasıl yapılır?

Uzun süren bol sohbetli hafta sonu kahvaltılarına eşlik edecek börekler, çörekler, poğaçalar ve açmalar yapmayı seviyor ve dışarıdan almak yerine hamur işlerini kendi mutfağınızda üretmeyi tercih ediyorsanız bu tarife bayılacaksınız. İşte damak çatlatan zeytinli açma tarifi!
Hem yapılışı kolay hem de çok lezzetli olan zeytinli açma tarifi için gerekli olan tüm malzemeleri aşağıda bulabilirsiniz. İsterseniz malzeme miktarlarını artırarak daha fazla sayıda zeytinli açma da hazırlayabilirsiniz.
MALZEMELER
1 adet yumurtanın sarısı
Hamuru:
1 bardak süt
1 bardak su
2 kaşık yağ
1 kaşık şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 paket maya
6 bardak su
İçi için:
1 kavanoz zeytin ezmesi
100 gram tereyağı
TARİF
Tüm sıvı malzemeleri karıştırın ve mayayı aktif edin.
Unu ekleyip yoğurun.
1 saat kadar mayalanan hamuru 9 parçaya ayırın.
Parçalara birer çay kaşığı oda sıcaklığında tereyağı ekleyin.
Yağı elinizle sürerken hamuru yayarak açın.
Eşit bir biçimde üzerine ezme sürüp rulo yapın.
Uzunlamasına önüne aldığınız hamuru ortadan ikiye ayırın ve uzunlamasına kesin.
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