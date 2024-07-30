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    Zeytinli açma tarifi: Zeytinli açma nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    30.07.2024 22:44
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    Uzun süren bol sohbetli hafta sonu kahvaltılarına eşlik edecek börekler, çörekler, poğaçalar ve açmalar yapmayı seviyor ve dışarıdan almak yerine hamur işlerini kendi mutfağınızda üretmeyi tercih ediyorsanız bu tarife bayılacaksınız. İşte damak çatlatan zeytinli açma tarifi!

    Zeytinli açma tarifi: Zeytinli açma nasıl yapılır?
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    Kaç adet 10
    Hazırlık Süresi 40dk
    Pişirme Süresi 30dk
    Kalori/Adet 650kal

    Hem yapılışı kolay hem de çok lezzetli olan zeytinli açma tarifi için gerekli olan tüm malzemeleri aşağıda bulabilirsiniz. İsterseniz malzeme miktarlarını artırarak daha fazla sayıda zeytinli açma da hazırlayabilirsiniz.

    MALZEMELER

    • 1 adet yumurtanın sarısı
    • Hamuru:
    • 1 bardak süt
    • 1 bardak su
    • 2 kaşık yağ
    • 1 kaşık şeker
    • 1 tatlı kaşığı tuz
    • 1 paket maya
    • 6 bardak su
    • İçi için:
    • 1 kavanoz zeytin ezmesi
    • 100 gram tereyağı

    TARİF

    • Tüm sıvı malzemeleri karıştırın ve mayayı aktif edin.
    • Unu ekleyip yoğurun.
    • 1 saat kadar mayalanan hamuru 9 parçaya ayırın.
    • Parçalara birer çay kaşığı oda sıcaklığında tereyağı ekleyin.
    • Yağı elinizle sürerken hamuru yayarak açın.
    • Eşit bir biçimde üzerine ezme sürüp rulo yapın.
    • Uzunlamasına önüne aldığınız hamuru ortadan ikiye ayırın ve uzunlamasına kesin.
    • 2 ayrı parçayı örün.
    • Halka şeklinde birleştirin.
    • Her parçaya bunu yapın.
    • Yağlı kağıt serili fırın tepsisine hamurları dizin.
    • Üzerlerine yumurta sarısı sürün.
    • Sıcak fırında 180 derece yarım saat pişirin.
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    Chef GPT
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