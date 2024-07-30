Zeytinli açma tarifi: Zeytinli açma nasıl yapılır?

Hem yapılışı kolay hem de çok lezzetli olan zeytinli açma tarifi için gerekli olan tüm malzemeleri aşağıda bulabilirsiniz. İsterseniz malzeme miktarlarını artırarak daha fazla sayıda zeytinli açma da hazırlayabilirsiniz.

MALZEMELER 1 adet yumurtanın sarısı

Hamuru:

1 bardak süt

1 bardak su

2 kaşık yağ

1 kaşık şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket maya

6 bardak su

İçi için:

1 kavanoz zeytin ezmesi

100 gram tereyağı