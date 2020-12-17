Zeytinyağı alırken bu kokuya dikkat! Kaliteli zeytinyağı nasıl anlaşılır? Zeytinyağı alırken nelere dikkat edilmeli?

Yemeklere ve salatalara benzersiz bir lezzet katan zeytinyağı, sağlığa sayısız faydasıyla da tüm zamanların en popüler gıdaları arasında yer alıyor. Sofraların vazgeçilmezi olan zeytinyağını seçerken bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlar, zeytinyağı alacak olanların kokusuna ve oksijenle temasına dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor. Peki, en iyi zeytinyağı nasıl anlaşılır? Zeytinyağı alırken nelere dikkat edilmeli?

ZEYTİNYAĞI HAVA ALIRSA NE OLUR?

Balıkesir Üniversitesi Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, zeytinyağının hava ile temasının önlenmesi gerektiğini ifade ediyor. DHA’nın haberine göre Kıvrak, tüketicilerin zeytinyağını iki tipte alabildiğini; bir tanesinin cam şişelerde olurken bir diğerinin de 5’lik tenekelerde olduğunu söylüyor. 5’lik tenekelerde almanın daha hesaplı olduğunu ancak eve getirdikten sonra birer kiloluk 5 adet cam şişelere aktarılmasının zeytinyağının bozulmasını engellediğini ve zeytinyağını çok daha sağlıklı bir şekilde koruduğunu belirtiyor.

Kıvrak, teneke içerisinde hava aldığı sürece oksijenin zeytinyağını bozacağını dile getiriyor. Kıvrak’ın aktardığı bilgilere göre bozduğu için zeytinyağı sonlara doğru iyice acılaşıyor ve zarar görüyor. Vatandaşlar aynı zamanda en iyi zeytinyağı nasıl olur diye merak ediyor.