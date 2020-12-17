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Zeytinyağı alırken bu kokuya dikkat! Kaliteli zeytinyağı nasıl anlaşılır? Zeytinyağı alırken nelere dikkat edilmeli?

Hande Öztürk Hande Öztürk 17.12.2020 17:20 | Son Güncelleme:
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Zeytinyağı alırken bu kokuya dikkat! Kaliteli zeytinyağı nasıl anlaşılır? Zeytinyağı alırken nelere dikkat edilmeli?

Hem sağlığa faydası hem de eşsiz lezzetiyle zeytinyağı, tüm zamanların en mükemmel besinlerinden bir tanesi. Ancak zeytinyağı alırken bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlar, özellikle zeytinyağındaki kokuya dikkat çekiyor. Peki, kaliteli zeytinyağı nasıl anlaşılır? Zeytinyağı alırken nelere dikkat edilmeli?

Yemeklere ve salatalara benzersiz bir lezzet katan zeytinyağı, sağlığa sayısız faydasıyla da tüm zamanların en popüler gıdaları arasında yer alıyor. Sofraların vazgeçilmezi olan zeytinyağını seçerken bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlar, zeytinyağı alacak olanların kokusuna ve oksijenle temasına dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor. Peki, en iyi zeytinyağı nasıl anlaşılır? Zeytinyağı alırken nelere dikkat edilmeli?

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ZEYTİNYAĞI HAVA ALIRSA NE OLUR?

Balıkesir Üniversitesi Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, zeytinyağının hava ile temasının önlenmesi gerektiğini ifade ediyor. DHA’nın haberine göre Kıvrak, tüketicilerin zeytinyağını iki tipte alabildiğini; bir tanesinin cam şişelerde olurken bir diğerinin de 5’lik tenekelerde olduğunu söylüyor. 5’lik tenekelerde almanın daha hesaplı olduğunu ancak eve getirdikten sonra birer kiloluk 5 adet cam şişelere aktarılmasının zeytinyağının bozulmasını engellediğini ve zeytinyağını çok daha sağlıklı bir şekilde koruduğunu belirtiyor.

Kıvrak, teneke içerisinde hava aldığı sürece oksijenin zeytinyağını bozacağını dile getiriyor. Kıvrak’ın aktardığı bilgilere göre bozduğu için zeytinyağı sonlara doğru iyice acılaşıyor ve zarar görüyor. Vatandaşlar aynı zamanda en iyi zeytinyağı nasıl olur diye merak ediyor.

KALİTELİ ZEYTİNYAĞI NASIL ANLAŞILIR?

Kaliteli zeytinyağını ayırt edebilmek için bazı noktaları bilmek gerekiyor. Bu noktada Kıvrak, zeytinyağı alırken meyve kokusu ile yakıcılığa dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Kullanıcıların zeytinyağında özellikle meyve kokusunu aramak zorunda olduğunu ifade eden Kıvrak, meyve kokusunun zeytinyağının iyi koşullarda üretildiğini gösterdiğini belirtiyor.

Kıvrak’ın verdiği bilgilere göre; bir diğer bakılması gereken nokta ise acılık ve yakıcılık. Dolayısıyla ağızda ve genizde ayrı ayrı acılığı ve yakıcılığı hissetmek gerekiyor. Böylece zeytinyağının polifenol özellikleri yani vücuda alınması gereken uçucu bileşenlerin tamamı alınmış oluyor. Kıvrak, zeytinyağını diğer yağlardan ayıran noktanın da bu kendine has meyve aroması, acılık ve yakıcılık özellikleri olduğunu söylüyor.

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