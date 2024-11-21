Zeytinyağlı biber dolması tarifi: Zeytinyağlı biber dolması nasıl yapılır?

Zeytinyağlı biber dolması tarifi için aşağıda malzemeleri kullanabilirsiniz. Eğer daha fazla sayıda yapmak istiyorsanız verilen malzemelerin oranlarını kişi sayınıza göre artırabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 10 adet dolmalık biber

Yarım bardak zeytinyağı

2 soğan

2 bardak kaynar su

1 bardak pirinç

Birer tatlı kaşığı tuz, karabiber, nane, toz şeker, yenibahar