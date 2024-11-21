Zeytinyağlı biber dolması tarifi: Zeytinyağlı biber dolması nasıl yapılır?

Hem yaz aylarında hem de kış aylarında sofraları süsleyen çeşit çeşit zeytinyağlılar her öğüne yakışır. Zeytinyağlı biber dolması da sofralara renk katan tariflerden biridir. İşte tüm malzemelerini ve tarif aşamalarını bulabileceğiniz zeytinyağlı biber dolması tarifi!
Zeytinyağlı biber dolması tarifi için aşağıda malzemeleri kullanabilirsiniz. Eğer daha fazla sayıda yapmak istiyorsanız verilen malzemelerin oranlarını kişi sayınıza göre artırabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
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