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Zeytinyağlı biber dolması tarifi: Zeytinyağlı biber dolması nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
21.11.2024 22:22
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Hem yaz aylarında hem de kış aylarında sofraları süsleyen çeşit çeşit zeytinyağlılar her öğüne yakışır. Zeytinyağlı biber dolması da sofralara renk katan tariflerden biridir. İşte tüm malzemelerini ve tarif aşamalarını bulabileceğiniz zeytinyağlı biber dolması tarifi!

Zeytinyağlı biber dolması tarifi: Zeytinyağlı biber dolması nasıl yapılır?
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Kaç adet 10
Hazırlık Süresi 30dk
Pişirme Süresi 45dk
Kalori/Adet 195kal

Zeytinyağlı biber dolması tarifi için aşağıda malzemeleri kullanabilirsiniz. Eğer daha fazla sayıda yapmak istiyorsanız verilen malzemelerin oranlarını kişi sayınıza göre artırabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

  • 10 adet dolmalık biber
  • Yarım bardak zeytinyağı
  • 2 soğan
  • 2 bardak kaynar su
  • 1 bardak pirinç
  • Birer tatlı kaşığı tuz, karabiber, nane, toz şeker, yenibahar

TARİF

  • Yağ ve soğanı bir tencerede kavurun.
  • Üzerine pirinçleri ekleyin.
  • Diğer malzemeleri de ekleyip 3 dakika kadar kavurun.
  • Kapağı kapalı olarak 5 dakika pişirin.
  • Harcı dolmalık biberlere paylaştırın.
  • Doldurduğunuz biberleri dik olarak tencereye yerleştirin.
  • Dolmaların paka kısımlarını üzerlerine yerleştirin.
  • Yarısına kadar su doldurun.
  • Kapağı kapalı olarak yarım saat kadar pişirin.
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Anahtar Kelimeler:
zeytinyağı dolma tarifi biber dolma tarif
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