Zincir restoranda dehşet veren olay! Öldürdü, soydu, yetmedi cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

ABD, Indiana'dan 20 yaşındaki Jose Benitez-Tilley, iki çalışma arkadaşını öldürmekten suçlu bulundu. Her iki cinayet suçlamasını da kabul eden ve 65 yıl hapis cezasına çarptırılan genç adam mahkemede kurbanlarından birinin cesediyle cinsel ilişkiye girme girişiminde bulunduğu itiraf etti.

İLİŞKİYE GİRMEYE ÇALIŞTI

Jose, 13 Şubat 2022'de saat 10:11'de Cassopolis Caddesi'nde bulunan fast food zincirinde gerçekleşen olayda silah kullandığını, Haley'nin öldüğünü fark ettikten sonra onu kısmen soyup, onunla cinsel ilişkiye girmeye çalıştığını itiraf etti.

HIRSIZLIK YAPTI

Jose, Haley ve Dustin'in cesetlerini atmaya çalıştığını, ancak fiziksel olarak bunu başaramadığını söyledi. Benitez-Tilley ayrıca kurbanların cesetlerinden para ve mücevher, restoranın ofisinden ise nakit para çaldığını da ekledi.

''ASLA İYİ OLMAYACAĞIZ''

Kurbanların Cuma günkü duruşmaya katılan birkaç yakını, olaya ilişkin üzüntülerini belirterek hala bunun etkisinden çıkamadıklarını söylediler ve "Bir daha asla iyi olmayacağız." dediler.



