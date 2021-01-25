Zindan Mağarası nerede? Zindan Mağarası hikayesi, giriş ücreti, ziyaret saatleri

Isparta son yıllarda turizme can katan, gezilecek görülecek yerleriyle seyahat severlerin sıkça ziyaret ettiği bir şehir. Gerek tarihi değerleri gerekse doğal güzellikleri ile adından söz ettiren şehirde bulunan Zindan Mağarası da doğayı ve tarihi bir arada sunuyor.
Zindan Mağarası Isparta'nın Aksu ilçesinin 2 kilometre kuzeydoğusunda bulunuyor.
Isparta-Zindan Mağarası arası 65 km.
Zindan Mağarası yol tarifi için buraya tıklayın.
Zindan Mağarası, Aksu Çayı boğazının güneye bakan yamacında, deniz seviyesinden 1300 metre yükseklikte yer alıyor. 765 metre uzunluğunda olan mağaranın içi tamamen aydınlatıldığı için mağaranın içinde rahatça gezilebiliyor. Yarı aktif olan mağara içinde değişik damlataş, akmataş, kenartaş ve yer altı deresinin oluşturduğu aşınım ve sarkıtlar bulunuyor. Mağaranın sonunda, hamam diye isimlendirilen bölümün tabanında mozaik biçimli özgün kalsit kristalleri yer alıyor. Yapılan analizlerde mağara içinde akan suyun kalsiyum ve magnezyum açısından zengin olduğu tespit edilmiş.
Mağaranın giriş kısmında 8 ile 12 metre yükseklikte yarasa kolonileri bulunuyor. Mağaranın en ilgi çekici yeri 640. metrede bulunan 3 metre çapında 15 metre yüksekliğinde, tavan ve duvarlarından soğuk suların aktığı doğal hamam kısmıdır.
Yatay ve yarı aktif özelliklere sahip mağaranın III. Jeolojik çağda oluştuğu tahmin ediliyor. Mağara kuzey-güney yönünde karstik alanın kırılması sonucu oluşmuş.
Mağara girişinde siyah, beyaz ve kırmızı taşlardan yapılma Eurymedon (Köprüçayı Tanrısı) başı, iki yanında yunus motifi, altta ve üstte kanatlı uçan erkek motifleri olan mozaik bulunuyor. Mağara önündeki Eurymedon Kutsal Alanı, Timbriada Antik kentine bağlı bir alan. Mağara civarında yapılan kazılardan elde edilen bilgilere göre erken Helenistik dönemden itibaren yazıtların içeriğinden ise M.S. I. ve II. yüzyılda kutsal alanın yapıldığı tespit edilmiş. Kutsal alan erken dönemlerde açık hava tapınağı şeklinde kullanılmış. Mağara önünde 1977'de ortaya çıkarılan Eurymedon heykeli Isparta müzesinde sergileniyor.
Zindan Mağarası giriş ücreti 2021 yılı için 8 TL, öğrenci 6 TL.
Mağara Nisan-Eylül ayları arasında ziyarete açık oluyor.
Aksu Zindan Mağarası Ziyaret Saatleri: 09:00-18:00
Okuyucu Yorumları 0 yorum