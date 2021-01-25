Zindan Mağarası nerede? Zindan Mağarası hikayesi, giriş ücreti, ziyaret saatleri

Isparta son yıllarda turizme can katan, gezilecek görülecek yerleriyle seyahat severlerin sıkça ziyaret ettiği bir şehir. Gerek tarihi değerleri gerekse doğal güzellikleri ile adından söz ettiren şehirde bulunan Zindan Mağarası da doğayı ve tarihi bir arada sunuyor.

ZİNDAN MAĞARASI NEREDE

Zindan Mağarası Isparta'nın Aksu ilçesinin 2 kilometre kuzeydoğusunda bulunuyor.

Isparta-Zindan Mağarası arası 65 km.

Zindan Mağarası yol tarifi için buraya tıklayın.

ZİNDAN MAĞARASI HAKKINDA BİLGİ

Zindan Mağarası, Aksu Çayı boğazının güneye bakan yamacında, deniz seviyesinden 1300 metre yükseklikte yer alıyor. 765 metre uzunluğunda olan mağaranın içi tamamen aydınlatıldığı için mağaranın içinde rahatça gezilebiliyor. Yarı aktif olan mağara içinde değişik damlataş, akmataş, kenartaş ve yer altı deresinin oluşturduğu aşınım ve sarkıtlar bulunuyor. Mağaranın sonunda, hamam diye isimlendirilen bölümün tabanında mozaik biçimli özgün kalsit kristalleri yer alıyor. Yapılan analizlerde mağara içinde akan suyun kalsiyum ve magnezyum açısından zengin olduğu tespit edilmiş.