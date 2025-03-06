Ziraat Türkiye Kupası'nda derbi oynanacak! Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un eşleşmeleri belli oldu...

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri bugün belli oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un heyecanla beklediği eşleşmeler resmileşti.

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ OYNANACAK

Trabzonspor-Bodrumspor

Konyaspor-İskenderunspor

Fenerbahçe-Galatasaray

Beşiktaş-Göztepe

BEŞİKTAŞ MAÇINDAN HEMEN SONRA...

Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanına konuk olduktan sonra hafta içi Fenerbahçe ile Kadıköy'de kupa maçına çıkacak.

YARI FİNAL YOLU BELLİ OLDU

Trabzonspor-Bodrum FK maçının galibiyle Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibi karşı karşıya gelecek.

Konyaspor-İskenderunspor maçının galibiyle Fenerbahçe-Galatasaray eşleşmesinin galibi oynayacak.

TEK MAÇ USULÜNE GÖRE OYNANACAK

Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak.