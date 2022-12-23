Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a büyük şok! Tur atladılar ama muhtemel rakipleri görünce şaşırıp kaldılar...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu maçında Ankara Keçiörengücü'nü 82'nci dakikada Bafetimbi Gomis'in golüyle 1-0 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı. Bir üst tura yükselen sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri ise herkesi şaşırttı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile deplasmanda eşleşme durumu olan Galatasaray'da Okan Buruk da bu olaya şaşmış durumda...

SON 16 TURU KURA ÇEKİMİNE KATILACAK OLAN TAKIMLAR

Seri başı takımlar

Alanyaspor

Antalyaspor

Beşiktaş

Başakşehir

Fenerbahçe

Karagümrük

Konyaspor

Trabzonspor

Seri başı olmayanlar

Ankaragücü

Galatasaray

Gaziantep

Karacabey

Kayserispor

Rizespor

Sivasspor

Ümraniyespor



