SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Ziraat Türkiye Kupası
  4. Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a büyük şok! Tur atladılar ama muhtemel rakipleri görünce şaşırıp kaldılar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a büyük şok! Tur atladılar ama muhtemel rakipleri görünce şaşırıp kaldılar...

23.12.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Tur’u maçında Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü’nü ağırladı. Müsabaka Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Kupada tur atlayan sarı-kırmızılılar, maçın ardından ortaya çıkan gerçekle şoke olmuş durumda. Adını son 16'ya yazdıran Galatasaray'da eşleşeceği takımlar ortaya çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a büyük şok! Tur atladılar ama muhtemel rakipleri görünce şaşırıp kaldılar...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu maçında Ankara Keçiörengücü'nü 82'nci dakikada Bafetimbi Gomis'in golüyle 1-0 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı. Bir üst tura yükselen sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri ise herkesi şaşırttı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile deplasmanda eşleşme durumu olan Galatasaray'da Okan Buruk da bu olaya şaşmış durumda...

SON 16 TURU KURA ÇEKİMİNE KATILACAK OLAN TAKIMLAR

Seri başı takımlar

Alanyaspor

Antalyaspor

Beşiktaş

Başakşehir

Fenerbahçe

Karagümrük

Konyaspor

Trabzonspor

Seri başı olmayanlar

Ankaragücü

Galatasaray

Gaziantep

Karacabey

Kayserispor

Rizespor

Sivasspor

Ümraniyespor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ziraat Türkiye Kupası son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Ziraat Türkiye Kupası son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Messi, korku dolu anlar yaşadı! Helikopter ile tahliye edildilerMessi, korku dolu anlar yaşadı! Helikopter ile tahliye edildiler
Messi ile yaşadığı olay sonrası Nusret'in mesajlarını ifşaladı!Messi ile yaşadığı olay sonrası Nusret'in mesajlarını ifşaladı!
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor beşiktaş fenerbahçe galatasaray spor toto maçı buruk spor tot spor to maçın ekipleri başakşehi

En Çok Okunan Haberler

3 ilde İYİ Parti'den sürpriz! Kimse beklemiyordu

3 ilde İYİ Parti'den sürpriz! Kimse beklemiyordu

Hadise sütyensiz fotoğrafını paylaştı! Yatak pozuna beğeni yağdı

Hadise sütyensiz fotoğrafını paylaştı! Yatak pozuna beğeni yağdı

Nusret'in başı belaya girdi! O turnuvadan men edilmişti, soruşturma açıldı...

Nusret'in başı belaya girdi! O turnuvadan men edilmişti, soruşturma açıldı...

PSG'de Messi depremi! Kararını iletti... Ayrılıyor

PSG'de Messi depremi! Kararını iletti... Ayrılıyor

Hulk, adım adım Süper Lig'e geliyor!

Hulk, adım adım Süper Lig'e geliyor!

Gomis, Galatasaray'a turu getirdi!

Gomis, Galatasaray'a turu getirdi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.