Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a büyük şok! Tur atladılar ama muhtemel rakipleri görünce şaşırıp kaldılar...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu maçında Ankara Keçiörengücü'nü 82'nci dakikada Bafetimbi Gomis'in golüyle 1-0 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı. Bir üst tura yükselen sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri ise herkesi şaşırttı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile deplasmanda eşleşme durumu olan Galatasaray'da Okan Buruk da bu olaya şaşmış durumda...
Seri başı takımlar
Alanyaspor
Antalyaspor
Beşiktaş
Başakşehir
Fenerbahçe
Karagümrük
Konyaspor
Trabzonspor
Seri başı olmayanlar
Ankaragücü
Galatasaray
Gaziantep
Karacabey
Kayserispor
Rizespor
Sivasspor
Ümraniyespor