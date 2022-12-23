Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı! Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur maçları tamamlandı. Karşılaşmaların ardından son 16'ya adını yazdıran ekipler belli olurken seri başı olan ve olmayan takımlar da ortaya çıkmış oldu. Son 16 turu için kura çekimi yapıldı ve takımlar birbirleriyle eşleşti.

İŞTE EŞLEŞMELER

Alanyaspor-Galatasaray

Gaziantep FK-arabam.com Konyaspor

Sivasspor-Karacabey Belediyespor

Ümraniyespor-Trabzonspor

Fatih Karagümrük-Başakşehir

Antalyaspor-Kayserispor

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor

Ankaragücü- Beşiktaş

Seri başı takımlar

-Alanyaspor

-Antalyaspor

-Beşiktaş

-Başakşehir

-Fenerbahçe

-Trabzonspor

-Sivasspor

-Konyaspor

Seri başı olmayanlar

-Ankaragücü

-Galatasaray

-Gaziantep

-Karacabey Belediyespor

-Karagümrük

-Kayserispor

-Rizespor

-Ümraniyespor

