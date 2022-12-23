Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı! Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur maçları tamamlandı. Karşılaşmaların ardından son 16'ya adını yazdıran ekipler belli olurken seri başı olan ve olmayan takımlar da ortaya çıkmış oldu. Son 16 turu için kura çekimi yapıldı ve takımlar birbirleriyle eşleşti.
Alanyaspor-Galatasaray
Gaziantep FK-arabam.com Konyaspor
Sivasspor-Karacabey Belediyespor
Ümraniyespor-Trabzonspor
Fatih Karagümrük-Başakşehir
Antalyaspor-Kayserispor
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
Ankaragücü- Beşiktaş
Seri başı takımlar
-Alanyaspor
-Antalyaspor
-Beşiktaş
-Başakşehir
-Fenerbahçe
-Trabzonspor
-Sivasspor
-Konyaspor
Seri başı olmayanlar
-Ankaragücü
-Galatasaray
-Gaziantep
-Karacabey Belediyespor
-Karagümrük
-Kayserispor
-Rizespor
-Ümraniyespor