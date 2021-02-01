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Zirvedeler! Denzel Washington 'antika hareketler yapmadı' demişti!

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 01.02.2021 08:33 | Son Güncelleme:
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Zirvedeler! Denzel Washington 'antika hareketler yapmadı' demişti!

Denzel Washington, Rami Malek ve Jared Leto'nun başrollerini paylaştığı hem HBO Max hem de ABD'de vizyona giren The Little Things, gişede zirveye oturdu.

Oscar ödüllü 3 oyuncu Denzel Washington, Rami Malek ve Jared Leto'nun başrollerini paylaştığı polisiye gerilim filmi The Little Things, yerel gişe listelerinde zirveye çıktı ve Kuzey Amerika'daki 2.171 salondan 4.8 milyon dolara hasılat elde etti.

Aynı zamanda, HBO Max abonelerine, ülkenin bazı bölgelerinde tek bir film biletinden daha az olan aylık ücret karşılığında film sunuldu. The Little Things, Warner Bros.'un sinemalarda ve HBO Max yayın hizmetinde eşzamanlı olarak gösterime girecek 17 filminden sadece biri.

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Normal zamanlarda, bu gişe hasılatı felaket anlamına gelir. Ancak bugün, aslında daha güçlü Covid dönemi açılış hafta sonlarından biri olarak yer alıyor. Bir de evde filmi izleme şansı olduğunu düşünürsek oldukça iyi bile diyebiliriz. HBO Max, kaç izleyicinin "The Little Things" izlemeyi tercih ettiğini bildirmedi. Bununla birlikte, Warner Bros. ve ana şirketi WarnerMedia, filmin HBO Max'te anında 1 numaraya yükseldiğini söyledi.

DENZEL WASHINGTON: 'JARED LETO ANTİKA HAREKETLER YAPMADI'

Ünlü oyuncu Denzel Washington, Jared Leto'nun birlikte yer aldıkları Küçük İpuçları (The Little Things) filminde tuhaf herhangi bir oyunculuk tekniği kullanmadığını söyledi.

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Jared Leto, daha önce Suicide Squad filminde canlandırdığı Joker karakterine hazırlanırken oyuncu kadrosundaki diğer isimlere canlı bir fare ve hatta ölü bir domuz göndermesiyle gündeme gelmişti.

Denzel Washington verdiği bir röportajda, Leto'nun kendisinin yanında metot oyunculuğu tekniklerinden deneyip denemediği sorulduğunda ünlü oyuncu soruya 'antika hareketler yapmadı' diyerek cevap verdi.

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THE LITTLE THINGS KONUSU

The Little Things, kurallara son derece bağlı bir polis ile onun tam zıttı bir karaktere sahip, suçluları yakalamak için kuralları çiğnemeye yatkın olan ortağının, bir seri katili yakalamak için giriştiği zorlu mücadeleyi konu ediyor.

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