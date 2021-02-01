Zirvedeler! Denzel Washington 'antika hareketler yapmadı' demişti!

Oscar ödüllü 3 oyuncu Denzel Washington, Rami Malek ve Jared Leto'nun başrollerini paylaştığı polisiye gerilim filmi The Little Things, yerel gişe listelerinde zirveye çıktı ve Kuzey Amerika'daki 2.171 salondan 4.8 milyon dolara hasılat elde etti.

Aynı zamanda, HBO Max abonelerine, ülkenin bazı bölgelerinde tek bir film biletinden daha az olan aylık ücret karşılığında film sunuldu. The Little Things, Warner Bros.'un sinemalarda ve HBO Max yayın hizmetinde eşzamanlı olarak gösterime girecek 17 filminden sadece biri.

Normal zamanlarda, bu gişe hasılatı felaket anlamına gelir. Ancak bugün, aslında daha güçlü Covid dönemi açılış hafta sonlarından biri olarak yer alıyor. Bir de evde filmi izleme şansı olduğunu düşünürsek oldukça iyi bile diyebiliriz. HBO Max, kaç izleyicinin "The Little Things" izlemeyi tercih ettiğini bildirmedi. Bununla birlikte, Warner Bros. ve ana şirketi WarnerMedia, filmin HBO Max'te anında 1 numaraya yükseldiğini söyledi.

DENZEL WASHINGTON: 'JARED LETO ANTİKA HAREKETLER YAPMADI'

Ünlü oyuncu Denzel Washington, Jared Leto'nun birlikte yer aldıkları Küçük İpuçları (The Little Things) filminde tuhaf herhangi bir oyunculuk tekniği kullanmadığını söyledi.