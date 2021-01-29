Hayranların fendi Disney’i yendi! Johnny Depp, Karayip Korsanları’na geri dönüyor

Eski eşi Amber Heard’e şiddet uyguladığı için hem Disney’den hem de Warner Bros.’tan veto yiyen Johnny Depp’i önce Karayip Korsanları sonra da Fantastik Canavarlar serisinden kovmuşlardı.

JOHNNY DEPP HAYRANLARI İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI

Bu duruma çok sinirlenen Johnny Depp hayranları, tepkilerini her yerde göstermiş ve internet üzerinden imza kampanyası başlatmışlardı. O imza kampanyalarından biri yarım milyona ulaşmak üzere. Hayranlarının bu çabaları sonuç vermek üzere. Express.co.uk sitesinin haberine göre; Disney yetkilileri Johnny Depp’in Karayip Korsanları serisine dönmesini değerlendiriyorlarmış.

Haberde, Change.org sitesinde yarım milyona ulaşmak üzere olan imzaların yapımcıları yeniden düşünmeye zorladığına dair söylentilerin dolaştığı belirtiliyor. "JOHNNY DEPP'i CAPTAIN JACK SPARROW olarak geri istiyoruz." başlıklı kampanya internette devam ediyor ve her gün yüzlerce insan imza vermeye devam ediyor.

Johnny Depp’i Jack Sparrow olarak en son 2017 yılında Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı filminde izlemiştik.

