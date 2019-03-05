Mynet Trend

Zirvenin yeni sahibi Öldür Beni Sevgilim oldu

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 05.03.2019 09:36 | Son Güncelleme

1 – 3 Mart hafta sonu gişe rakamlarına baktığımızda, 5’inci haftasını geride bırakan Organize İşler Sazan Sarmalı zirveyi yeni bir yapıma bırakarak ikinciliğe geriledi.

Zirvenin yeni sahibi Öldür Beni Sevgilim oldu

Box Office Türkiye verilerine göre; BKM yapımı Organize İşler Sazan Sarmalı vizyondaki 5’inci hafta sonunda zirveyi yine BKM yapımı bir film olan Öldür Beni Sevgilim’e bırakarak ikinciliğe geriledi. Açılışını 132.134 seyirci ile yapan Murat Boz ve Seda Bakan'ın başrollerinde yer aldığı Öldür Beni Sevgilim, Box Office Türkiye’nin yeni lideri oldu. 3 milyon izleyici bandını aşan Organize İşler Sazan Sarmalı 78.543 seyirci sayısı ile ikinci olurken, üçüncü sırada 53.966 kişiyle animasyon yapım Karlar Kraliçesi 4: Sihirli Ayna (Snezhnaya koroleva Zazerkale // The Snow Queen 4) yer aldı. Yerli komedi filmi Hep Yek 3 Titrettin Beni 52.323 seyirciyle kendine dördüncü sırada yer buldu. Hafta sonu listesinin beşinci sırasında yer alan yapım ise üçüncü hafta sonunda 50.472 seyirci tarafından izlenen Bir Aşk İki Hayat oldu.

oldur_beni_sevgilim_filmi_001_63510_5752965

Bu hafta vizyona giren Şafak Sezer’li Yalan Dolan filmine 38.703 bilet kesilirken, yedinci sıradaki korku filmi Ölüm Günün Kutlu Olsun 2 (Happy Death Day 2U) hafta sonunu 29.519 biletle kapattı. Yukito Kishiro'nun aynı adlı sevilen manga serisinden uyarlanan Alita: Battle Angel (Alita: Savaş Meleği) 25.111 izleyici çekmeyi başardı. Listenin dokuzuncu ve onuncu sırasında peş peşe iki animasyon yapım yer alıyor. Lego Filmi 2 22.015 izleyiciyle dokuzuncu olurken, bu hafta vizyona yeni giren Tabaluga 17.068 izleyiciyle listeye onuncu sıradan giriş yaptı.


PARTNERAmeliyatla kadın olan trans birey tekrar erkek oldu! İşte son haliAmeliyatla kadın olan trans birey tekrar erkek oldu! İşte son hali
30. Ankara Uluslarası Film Festivali'nin Afişi Belirlendi30. Ankara Uluslarası Film Festivali'nin Afişi Belirlendi
Güzel yıldız üçüncü kez “evet” demeye hazırlanıyorGüzel yıldız üçüncü kez “evet” demeye hazırlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Box Office Türkiye gişe listesi film hasılatları Organize İşler: Sazan Sarmalı Öldür Beni Sevgilim Karlar Kraliçesi 4: Sihirli Ayna Hep Yek 3 Titrettin Beni Bir Aşk İki Hayat

En Çok Okunan Trend Haberler

Canlı yayında korkutan anlar! Program yarıda kesildi

Canlı yayında korkutan anlar! Program yarıda kesildi

Otomobil devinden çok konuşulacak karar! Tarih oluyor

Otomobil devinden çok konuşulacak karar! Tarih oluyor

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Sınıf baskınının görüntüleri ortaya çıktı

Sınıf baskınının görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

İstanbullu Gelin'de mutluluk rüzgarları esiyor!

İstanbullu Gelin'de mutluluk rüzgarları esiyor!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Diriliş Ertuğrul'dan şok fragman!

Diriliş Ertuğrul'dan şok fragman!

Kadın dizisinde sırlar ortaya çıktı!

Kadın dizisinde sırlar ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
30. Ankara Uluslarası Film Festivali'nin Afişi Belirlendi

30. Ankara Uluslarası Film Festivali'nin Afişi Belirlendi

Scarlett Johansson ile Colin Jost evleniyor

Güzel yıldız üçüncü kez “evet” demeye hazırlanıyor

IMDb’de Türk kadın oyuncular zirvede

IMDb Starmetre’de yerli kadın oyuncular erkekleri solladı

Çukur'da büyük sürpriz! Cumali kiminle evleniyor? Çukur 56. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı!

Çukur'da Cumali'den büyük sürpriz!

Çarpışma'da Zeynep'ten Kadir'e olay aşk itirafı! Çarpışma 13. yeni bölüm fragmanı izle!

Çarpışma'da Zeynep'ten Kadir'e olay aşk itirafı!

Tom ve Jerry, Scooby-Doo, Jetgiller, Taş Devri ve daha fazlası

Tom ve Jerry, Scooby-Doo, Jetgiller, Taş Devri ve daha fazlası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.