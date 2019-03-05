Zirvenin yeni sahibi Öldür Beni Sevgilim oldu

Box Office Türkiye verilerine göre; BKM yapımı Organize İşler Sazan Sarmalı vizyondaki 5’inci hafta sonunda zirveyi yine BKM yapımı bir film olan Öldür Beni Sevgilim’e bırakarak ikinciliğe geriledi. Açılışını 132.134 seyirci ile yapan Murat Boz ve Seda Bakan'ın başrollerinde yer aldığı Öldür Beni Sevgilim, Box Office Türkiye’nin yeni lideri oldu. 3 milyon izleyici bandını aşan Organize İşler Sazan Sarmalı 78.543 seyirci sayısı ile ikinci olurken, üçüncü sırada 53.966 kişiyle animasyon yapım Karlar Kraliçesi 4: Sihirli Ayna (Snezhnaya koroleva Zazerkale // The Snow Queen 4) yer aldı. Yerli komedi filmi Hep Yek 3 Titrettin Beni 52.323 seyirciyle kendine dördüncü sırada yer buldu. Hafta sonu listesinin beşinci sırasında yer alan yapım ise üçüncü hafta sonunda 50.472 seyirci tarafından izlenen Bir Aşk İki Hayat oldu.

Bu hafta vizyona giren Şafak Sezer’li Yalan Dolan filmine 38.703 bilet kesilirken, yedinci sıradaki korku filmi Ölüm Günün Kutlu Olsun 2 (Happy Death Day 2U) hafta sonunu 29.519 biletle kapattı. Yukito Kishiro'nun aynı adlı sevilen manga serisinden uyarlanan Alita: Battle Angel (Alita: Savaş Meleği) 25.111 izleyici çekmeyi başardı. Listenin dokuzuncu ve onuncu sırasında peş peşe iki animasyon yapım yer alıyor. Lego Filmi 2 22.015 izleyiciyle dokuzuncu olurken, bu hafta vizyona yeni giren Tabaluga 17.068 izleyiciyle listeye onuncu sıradan giriş yaptı.



