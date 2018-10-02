Ziynet Sali bu kez fotoşopsuz paylaştı

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, geçtiğimiz hafta Harbiye Açıkhava’da bir konser verdi. Tanju Babacan imzalı kıyafetlerle kendine hayran bırakan Sali, çok uzun boylu olmamasına rağmen elbiseleri taşımayı başarmış.

Sali, konserin bir kısmında ise ışıltılı metal renginde, 3 parçadan oluşan bir tasarımla çıktı sahneye. Düşük bel, bacak yırtmaçlı etek, bralet ve püsküllü bir yelek giyen Sali’nin eteğin kenarlarından taşan yağları ise sosyal medyanın diline düştü.

Geçtiğimiz hafta Emel Müftüoğlu’nun paylaştığı bir fotoğrafta göğsü görünen Ziynet Sali, normalde sürekli spor yapan biri. Hatta Instagram hesabından da çoğu zaman spor yaparken görüntü paylaşmaktan geri kalmıyor. Ne var ki ortaya çıkan görüntü ‘Photoshop’suz Ziynet’ yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Sali, daha önce de fotoğraflarına yaptığı Photoshop ile gündeme gelmişti.

Emel Müftüoğlu geçen hafta Ziynet Sali ile bir fotoğraf paylaşmış ama Sali'nin göğsü göründüğü için emoji koyup yeniden paylaşmıştı... (Sözcü)

