Ziynet Sali'den makyajsız ve seksi poz!

Sosyal medya fenomeni Halil Söyletmez'le aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen şarkıcı Ziynet Sali, bu iddiaları sert bir dille yalanlamış ve olanların gerçekle yakından uzaktan alakası olmadığını söylemişti. Bir süredir adı aşk dedikodularına karışan Sali, yaşanan bu gelişmelerin ardından kısa sürede tepkisini göstermiş ve konunun daha da büyümesinin önüne geçmişti. Başarılı şarkıcı yaşanan bu stresli sürecin ardından hesabından yaptığı bir paylaşımla huzur ve sadelik mesajı verdi.

Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları

1 / 114 Ünlü isimlerin makyajsız poz verme modasına Ziynet Sali de dahil oldu! Ziynet Sali; “Makyajsız selfie, iyi geceler” notuyla paylaştığı fotoğrafıyla büyük beğeni topladı.

2 / 114 Sevgilisi Birkan Sokullu ile tatilde olan Berrak Tüzünataç'dan makyajsız fotoğrafını paylaştı. Sevgilisi Birkan Sokullu ile tatilde olan Berrak Tüzünataç'dan makyajsız fotoğrafını paylaştı.

3 / 114 ‘Kadın’ dizisinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci, önceki gün organik ürünler satan bir dükkandan çıkarken görüntülendi. Doğal ekmek ve yumurta alan oyuncu, kahvaltı sonrası sevgilisi Burak Yamantürk ile soluğu Bebek Kahve’de aldı. Özpirinçci’nin beyazlayan saçları ve yorgun hali gözlerden kaçmadı.

4 / 114 Oyuncu Pınar Altuğ tatilde çekildiği makyajsız fotoğrafını 'Tbt gibi ama bugunden bir fotograf 25 yillik arkadaslarim ve kizim. Cooookkkk kiymetli' notuyla paylaştı.

5 / 114 Oyuncu Hatice Şendil Instagram hesabından makyajsız fotoğraflarını paylaştı. Şendil fotoğraflarının altına "Güneşli günlerde makyaja ihtiyaç yok" notunu düştü.

6 / 114 SIFIR MAKYAJ FAHRİYE Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in yanak dolgusu yaptırdığı iddia edilmişti. Evcen bu iddialara Instagram hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi. Oyuncu, makyajsız fotoğrafını hayranlarıyla paylaştı.

7 / 114 Marmaris'te tatil yapan 5 aylık hamile Beyza Şekerci ile Hande Doğandemir de bu akıma uydu. İki oyuncu, önceki gün sıfır makyajla poz verdi.

8 / 114 Seda Akgül bu haliyle gündeme geldi. Makyajsız ünlüler kervanına katıldı.

9 / 114 Seren Serengil makyajsız olduğunu iddia ettiği bu fotoğrafıyla "buna kim inanır" yorumuna maruz kaldı.

10 / 114 Ufak Tefek Cinayetler'in başarılı oyuncusu Tülin Özen'i bir de makyajsız görün.

11 / 114 Çoğu ünlünün makyajsız halini saklamasına rağmen Tülin Özen bu konuda çok rahat.

12 / 114 Güzel oyuncu Insatgram'da en doğal halini büyük bir özgüvenle paylaşıyor.

13 / 114 Kameralara makyajsız poz vermek istemeyen sanatçı, makyajsız halini Instagram'da paylaştı.

14 / 114 Yüzü olduğu markanın reklam kampanyası için şarkıcı Jabbar’la stüdyoya girerek ‘Haz’ adlı parçada düet yapan iki Sarıkaya, son olarak Fi dizisinde rol almıştı.

15 / 114 26 yaşındaki Sarıkaya, daha önce ise Instagram'dan "Makyaj yok" notuyla bir kare daha yayınlamıştı.

16 / 114 Her yıl Nisan ayında Amerika- California'da düzenlenen dünyaca ünlü Coachella Festivali'nde giydiği dekolte bluzu Türkan Şoray'ın 70'li yıllarda rol aldığı bir filmde giydiği ortaya çıkan Hande Erçel bu sefer de makyajsız fotoğrafıyla gündemde.

17 / 114 Hande Erçel Instagram'ın story (hikaye) bölümünden makyajsız bir fotoğrafını paylaştı.

18 / 114 İŞTE HANDE ERÇEL'İN DOĞAL HALİ

19 / 114 Sonra "Yüzünde makyaj yoksa filtre vardır" dediler. İvana fotoğrafına fotoşop yapmadığını söyledi.

20 / 114 Tüm bu merakları giderdikten sonra da iltifatlar almaya başladı. Olumsuz yorumları da silmedi!

21 / 114 Makyajsız hali ile dikkat çeken oyuncu, yeni sezonda ekranda olacağını söyledi.

22 / 114 Yeliz Yeşilmen Önceki gün Bodrum'a giden Yeliz Yeşilmen, makyajsız halini sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

23 / 114 39 yaşındaki Yeliz Yeşilmen, makyajsız fotoğrafını Instagram sayfasının hikaye kısmında yayınladı.

24 / 114 İşte Yeliz Yeşilmen'in makyajsız hali;

25 / 114 Burçin Terzioğlu, ‘Poyraz Karayel’ dizisinde gür saçlarıyla dikkat çekmiş, bu sayede bir şampuan markasının reklamlarında oynamıştı. Setlere uzun süre ara veren oyuncunun, geçen ay kuaförde üst üste yaptırdığı işlem sonrası saçları yıprandı.

26 / 114 Önceki gün sevgilisi İlker Kaleli ile Etiler’de görüntülenen oyuncu “Nerede o eski saçların?” dedirtti.

27 / 114 55 yaşındaki ünlü isim sosyal medya hesabından makyajsız bir fotoğrafını paylaştı. Sayan fotoğrafın altına "Günaydııııııııııınnnnn bu daha güzel oldu" yazdı.

28 / 114 Sosyal medya sayfalarından büyük ilgi gören fotoğrafa 'Makyajsız da güzel' yorumları yapıldı. Bazı kullanıcılar ise Seda Sayan'ın fotoğrafının photoshoplu olabileceğini ifade etti.

29 / 114 Deniz Akkaya, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı.

30 / 114 Akkaya yaptığı paylaşıma "Makyaj yok; makyaj sevmiyor ama yapıyor" yazdı.

31 / 114 Instagram hesabından sıfır makyaksız halinin videosunu paylaşan oyuncu, neşeli halleriyle dikkat çekti.

32 / 114 Çoğu ünlünün saklamak istedikleri hallerini Neslihan Atagül cesurca paylaşarak beğeni topladı.

33 / 114 Ufak Tefek Cinayetler dizisinin başarılı oyuncusu Gökçe Bahadır alışveriş merkezinde görüntülendi.

34 / 114 Önce görüntü vermek istemeyen Bahadır sorasında “Tamam çekin, sorun yok. Nasıl olsa ekranda saç-makyaj dört dörtlük” dedi.

35 / 114 OYUNCU ARKADAŞI DA PAYLAŞTI Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali gündeme bomba gibi düşmüştü. Bahadır'ın o görüntüsünden sonra Ufak Tefek Cinayetler dizisinde rol aldığı arkadaşı Aslıhan Gürbüz'den makyajsız bir paylaşım gecikmedi.

36 / 114 Aslıhan Gürbüz'ün bu paylaşımı Gökçe Bahadır'a destek için mi yaptığı ise bilinmiyor.

37 / 114 Şarkıcı Gökhan Türkmen'in 2014 yılında nikah masasına oturduğu eşi Sinem Aksoy, makyajsız fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

38 / 114 2 çocuk annesi Aksoy, fotoğrafın altına şu notu düştü: "Makyajsız halim... Aşırı güzelim :)"

39 / 114 Onları düzgünce yapılmış saçları, usta işi makyajlarıyla görmeye öylesine alışmışız ki belki de doğal halleriyle sokakta yanımızdan geçip gitseler bazılarını tanıyamayız bile. İşte ünlülerin doğal halleri.

40 / 114 Ünlü şarkıcı Göksel, geçtiğimiz aylarda makyajsız halde görüntülenmiş ve fotoğraflarını “Görenler tanıyamadı” başlığıyla haber olan fotoğraflarının altına yapılan yorumlara içerlemişti. Arkadaşlarına dert yanan Göksel, bu duruma çok canının sıkıldığını

41 / 114 Makyajsız Fahriye'ye tam not! Sevilen oyuncu Fahriye Evcen, yoğun iş temposundan fırsat bulup yürüyüşe çıktı.

42 / 114 Makyajsız fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Evecen, takipçilerinden tam not aldı. Çok sayıda yorum yapılan fotoğraf kısa sürede 500 bin beğeniye ulaştı.

43 / 114 Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Tuğçe Kazaz makyajsız fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiren Kazaz'ın fotoğrafı yorum yağmuruna tutuldu.

44 / 114 Meryem dizisinde canlandırdığı 'Komiser Burcu' karakteri ile izleyici karşısına çıkan Serenay Aktaş, makyajsız fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Aktaş'ın yorum yağmuruna tutulan fotoğrafı 45 dakikada 5 bin beğeni aldı.

45 / 114 Sosyal medyayı en sık kullanan isimlerin başında gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

46 / 114 Yaptıklarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın bu kez banyo sonrası fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp rakiplerine meydan okudu. Makyajsız bu fotoğrafını paylaşan Akalın, altına ‘Saçlarımı kestim, banyo sonrası cesareti olan çeksin bakayım

47 / 114 Makyajsız Fotoğrafıyla Büyüledi 'Vatanım Sensin' dizisine dahil olan oyuncu Saadet Işıl Aksoy sezonu Bodrum'da açtı. Kırmızı mayosu ve şapkasıyla fotoğraf paylaşan Aksoy'un doğal haline takipçileri hayran kaldı.

48 / 114 İri mavi gözleriyle her zaman beğenilen Saadet Işıl Aksoy, makyajsız haliyle de çok beğenildi. Aksoy'un fotoğrafı dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

49 / 114 Ünlü şarkıcı Göksel, geçtiğimiz aylarda makyajsız halde görüntülenmiş ve fotoğraflarını “Görenler tanıyamadı” başlığıyla haber olan fotoğraflarının altına yapılan yorumlara içerlemişti.

50 / 114 Fi dizisinde canlandırdığı Duru karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, Instagram sayfasında makyajsız fotoğrafını paylaştı.

51 / 114 26 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın "Makyaj yok" notuyla paylaştığı fotoğraf 13 saatte yaklaşık 300 bin beğeni aldı!

52 / 114 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları Ekran, sahne ve podyum yıldızlarını güzellik merkezlerinde saatlerini geçirdiğini ve her daim bakımlı gezmeye alışık olduklarını biliriz. Makyajsız görmeye alışık olmadığımız ünlü isimlerin 'sıfır makyajlı' halleri... Tatilde dönen Tuba Ünsal önceki gün Bebek’teydi.

53 / 114 Görenler şaşırdı. Çünkü yüzünde hiç makyaj yoktu.

54 / 114 Göz çevresindeki kazayakları dikkatlerden kaçmadı.

55 / 114 Tuba Ünsal daha 35 yaşında.

56 / 114 Bülent Ersoy, geçen gün Atatürk Havalimanı'nda makyajsız bir şekilde objektiflere yakalandı.

57 / 114 Bülent Ersoy, gazetecileri görünce büyük panik yaşadı.

58 / 114 Minibüsten iner inmez koşmaya başlayan Bülent Ersoy, makyajsız yüzünü güneş gözlüğüyle gizledi.

59 / 114 Demet Şener 11 yıllık eşi, 2 çocuğunun babası İbrahim Kutluay’a aldatıldığı iddiasıyla geçen Ekim’de boşanma davası açmıştı.

60 / 114 40 yaşındaki eski manken, makyajsız fotoğrafını Instagram’a koyarak “Böyle de güzelim” mesajını verdi.

61 / 114 Uzun süre Amerika'da yaşayan ve bir dizi projesi için İstanbul'a gelen Saadet Işıl Aksoy, önceki gün Nişanataşı'nda iş toplantısı sonrası görüntülendi.

62 / 114 Yüzünde sıfır makyaj olan Saadet Işıl Aksoy'un doğal güzelliği ortaya çıkması çevredekilere ''Sıfır makyaj doğal güzellik böyle bir şey'' dedirtti.

63 / 114 Saadet Işıl Aksoy bu arada kolundaki medikal bileklik ilgili, ''Biraz ağrım vardı ama doktora gittim önemli bir durum olmadığını söyleyerek bu bilekliği verdi. Bileğimdeki ağrı geçene kadar birkaç gün bu bileklikle dolaşacağım'' dedi.

64 / 114 1363 'Kiralık Aşk' dizisiyle şöhreti yakalayan güzel oyuncu <strong>Elçin Sangu</strong>, sezonun yorgunluğunu Tayland tatilinde atıyor. 'Kiralık Aşk' dizisiyle şöhreti yakalayan güzel oyuncu Elçin Sangu, sezonun yorgunluğunu Tayland tatilinde atıyor.

65 / 114 Önceki gün Instagram hesabından sıfır makyajlı havuz içinden fotoğraf paylaşan Elçin Sangu'nun paylaşımı dakikalar içinde binlerce beğeni aldı. Elçin Sangu'nun fotoğrafı yorumlara kapatması dikkat çekti.

66 / 114 Kanal D’deki ‘Vatanım Sensin’in yıldızı Bergüzar Korel, Zorlu Center’daydı.

67 / 114 Ünlüler arasında başlayan ‘sıfır makyaj’ modasının öncüsü Bergüzar Korel “Yüzümde sadece nemlendirici var” dedi.

68 / 114 Meryem Uzerli de günlük hayatta makyajdan uzak duruyor.

69 / 114 Bu hallerini Instagram’dan paylaşıyor.

70 / 114 Manken Tülin Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı bir karede sıfır makyaj haliyle de ne kadar çekici ve güzel olduğunu gösterdi.

71 / 114 Fotoğrafla 10 binin üzerinde beğeni alırken gelen yorumların neredeyse hepsi güzelliğine övgüler şeklinde oldu.

72 / 114 Demet Akalın, Instagram’da banyodan çıkmış, makyajsız halini paylaştı. Fotoğrafın altına “Bu halde poz vermeye cesareti olan var mı? Hadi çeksin de görelim” notunu düşerek meydan okudu.

73 / 114 Demet Akalın, Instagram’da banyodan çıkmış, makyajsız halini paylaştı. Fotoğrafın altına “Bu halde poz vermeye cesareti olan var mı? Hadi çeksin de görelim” notunu düşerek meydan okudu.

74 / 114 Müge Anlı

75 / 114 Müge Anlı

76 / 114 TUBA BÜYÜKÜSTÜN

77 / 114 TUBA BÜYÜKÜSTÜN

78 / 114 CANSU DERE

79 / 114 BEREN SAAT

80 / 114 ADRİANA LİMA

81 / 114 KİM KARDASHİAN

82 / 114 EBRU POLAT

83 / 114 Seda Sayan makyajsız halini Instagram'dan paylaştı.

84 / 114 NUR YERLİTAŞ

85 / 114 RİHANNA

86 / 114 ANGELİNA JOLİE

87 / 114 HÜLYA AVŞAR

88 / 114 ÇAĞLA ŞIKEL

89 / 114 ELçİN SANGU

90 / 114 EBRU GüNDEŞ

91 / 114 İVANA SERT

92 / 114 HADİSE

93 / 114 SERTAB ERENER

94 / 114 DEMET AKALIN

95 / 114 ECE USLU

96 / 114 YILDIZ TİLBE

97 / 114 BURCU ESMERSOY

98 / 114 FAHRİYE EVCEN

99 / 114 FAHRİYE EVCEN

100 / 114 SEDA BAKAN

101 / 114 SEDA BAKAN

102 / 114 BEGÜM KÜTÜK

103 / 114 BEGÜM KÜTÜK

104 / 114 DİLAN ÇİÇEK DENİZ

105 / 114 DİLAN ÇİÇEK DENİZ

106 / 114 NAZAN ÖNCEL

107 / 114 NAZAN ÖNCEL

108 / 114 Kuaförde saçını boyatırken görüntülenen Bülent Ersoy, makyajsız haliyle tanınmaz halde.

109 / 114 SEREN SERENGİL

110 / 114 SEREN SERENGİL

111 / 114 IŞIL REÇBER

112 / 114 IŞIL REÇBER

113 / 114 BÜŞRA PEKİN