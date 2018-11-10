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Ziynet Sali'den Sıla açıklaması! 'Tümü yalan ve iftiradır'

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.11.2018 01:44 | Son Güncelleme

Ahmet Kural tarafından dövüldüğünü söyleyerek şikayetçi olan Sıla Gençoğlu'nun şarkıcı Ziynet Sali'ye şiddet uyguladığı iddiasına, Sali'den sert bir yanıt geldi. Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, tüm iddiaların yalan ve iftira olduğunu söyleyerek, yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Ziynet Sali'den Sıla açıklaması! 'Tümü yalan ve iftiradır'

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' adlı programda Sıla Gençoğlu'nun Ahmet Kuralla ayrı oldukları dönemde, şarkıcı Ziynet Sali'yi darp ettiği iddia edilmişti. Ahmet Kural Sıla olayında adı geçen şarkıcı Ziynet Sali'den bu iddialara sert bir yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ziynet Sali, hiç bir ilgisi olmadığı halde ısrarla olayların içine çekilmeye çalışıldığını belirterek, iddiaların yalan ve iftira olduğunu belirtti. Ziynet Sali açıklamasında, "Hiç bir ilgim olmadığı halde ısrarla içine çekilmeye çalışıldığım olaylarla ilgili çığrından çıkan dedikodular nedeniyle konuya açıklık getirmek isterim. Öncelikle meslektaşım, arkadaşım Sıla’ya geçmiş olsun dileklerimi ve şiddetin her türlüsünün karşısında olduğumu yineliyorum. Mevzubahis edilen tüm iddialar yalandır, iftiradır. Medyada hakkımda bu iftira haberleri yapan basın, yayın organları ve kişiler hakkında yasal işlemler avukatım tarafından başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

ziynet

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ziynet sali sıla ahmet kural

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