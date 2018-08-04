Ziynet Sali'den yeni single'ı için mayolu pozlar

Ziynet Sali bir süredir sosyal medyadan mayolu fotoğraflar paylaşıyordu. O paylaşımların sırrı ortaya çıktı.

Ziynet Sali o pozları yeni single’ının kapağı için vermiş. Yazın en eğlenceli şarkısı iddiasındaki 'Hadi Hoppalara' adlı şarkıda Ziynet Sali ve ünlü Youtuber Berk Coşkun ile düet yapıyor.

Azeri söz yazarı ve besteci Murad Arif’in eğlenceli şarkısı 'Hadi Hoppalara' Ziynet Sali ve ünlü Youtuber Berk Coşkun’u bir araya getirdi.

Youtube’da yaptığı cover şarkılar ile milyonlarca izlenme elde eden Berk Coşkun ilk kez profosyonel bir kayıt için stüdyoya girerek Ziynet Sali ile 'Hadi Hoppalara' isimli şarkıyı seslendirdi.

Türkçe sözlerini Sinan Akçıl’ın yazdığı adapte eserin aranjesi ise Tarık İşter’e ait.

Sözleri ve müziği kadar renkli klibi ile de dikkat çeken şarkı bugün itibarıyla dijital platformlardaki yerini aldı.

Yaz turnesinin startını 4 Ağustos tarihinde Kuşadası Avm Amfitiyatro sahnesinde verecek olan Sali şarkıyı ilk kez bu konserde canlı canlı söyleyecek.





