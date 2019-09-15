Ziynet Sali ile Erkan Erzurumlu evlendi

Ziynet Zali ile gitarist Erkan Erzurumlu dünya evine girdi.
Ziynet Sali'nin bu bu mutlu gecesinde nikah şahitleri KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar oldular.
Ünlü şarkıcı nikah öncesi çekilen fotoğrafları da Instagram hesabından paylaştı.
Şok cihazlı, demirli, sopalı meydan kavgası: 5 yaralı
Deniz seviyesinin 896 metre üstünde! Gören hayran kalıyor
2 bin 500 yıllık antik havuzda yüzme keyfi
Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
'Artık yeter! İlla ölmem mi gerekiyor?'
İşte antibiyotik kullanırken uzak durulması gereken besinler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum