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Ziynet Sali ile Erkan Erzurumlu evlendi

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 15.09.2019 21:22 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali ile sevgilisi Erkan Erzurumlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kıyılan nikahla evlendi.

Ziynet Sali ile Erkan Erzurumlu evlendi

Ziynet Zali ile gitarist Erkan Erzurumlu dünya evine girdi.

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Ziynet Sali'nin bu bu mutlu gecesinde nikah şahitleri KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar oldular.

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Ünlü şarkıcı nikah öncesi çekilen fotoğrafları da Instagram hesabından paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
ziynet sali erkan erzurumlu Kıbrıs

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