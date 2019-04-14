MAGAZİN

Ziynet Sali: Jennifer Lopez’i beğenmiyorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.04.2019 09:48 | Son Güncelleme

Şarkıcı Ziynet Sali, Eser Yenenler’in sunduğu “EYS” adlı programa katıldı. Sali burada Jennifer Lopez'e benzetildiğiyle ilgili yoruma ilginç bir yanıt verdi.

Ziynet Sali: Jennifer Lopez’i beğenmiyorum

Şarkıcı, programın ‘Linç’ adlı bölümünde bir takipçisinin kendisini dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez'e benzetmesi üzerine şaşırtan bir yorumda bulundu.

Sali, “Evet, bunu yıllardır duyuyorum. Hatta birçok çekimimizde bu benzetmeden kaçmaya çalışıyorum. Bunu lütfen ukalalık olarak almayın. Jennifer Lopez'i sanatçı kimliği ile çok beğenen birisi değilim. Evet, sahne şovları derseniz harika ama sanat noktasında çok beğenmiyorum” dedi.

“SENİN YOLUNDA İLERLİYORUZ”

Uzun süredir Erkan Erzurumlu ile birlikte olan Sali, evlilik yolunda ilk adımı attıklarını da açıkladı. Berfu Yıldız'la nişanlanan programın sunucusu Eser Yenenler'i tebrik eden şarkıcı, “Bizim de aileler birbirleri ile tanıştı. Biz de şu anda senin yolundan ilerliyoruz. Bakarsınız yakın zamanda benimde parmağımda bir yüzük olur” diye konuştu.

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ziynet sali Jennifer Lopez

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