Ziynet Sali'nin son hali tartışma yarattı! Estetik kurbanı mı oldu?

Yeni şarkısını 28 Şubat'ta çıkarak olan Ziynet Sali, yaşadığı değişimle gündem oldu. Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Ziynet Sali yüzündeki değişimle adından söz ettirdi.
Instagram'da 2,1 milyon takipçisi olan Ziynet Sali, hesabını aktif kullanan isimler arasında yerini alıyor. Kuliste hazırlık yaptığı anları takipçileri ile paylasan Sali, dikkatleri üzerine çekti.
Yanak ve dudaklarındaki şişlikle dikkat çeken Sali'yi görenler tanıyamadı. İşte Ziynet Sali'nin kafa karıştıran paylaşımı:
Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, haberi yapan sayfayı Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşıp yanıt verdi. Sali, "Filtre tatlışlarım filtre, estetik değil" ifadelerini kullandı.
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