Ziynet Sali, photoshop'u abarttı!

Ziynet Sali, geçtiğimiz gün instagram hesabından "Sıcak olabileceğini düşünmene rağmen dokunursun yine de, elin yansa da. İnatçı mıyım acaba? Yoksa korkusuz mu? Ya da ikisi de" notuyla bir paylaşım yaptı.

Bir takipçisi, ünlü şarkıcının yaptığı paylaşımda photoshop kullandığını iddia etti. Ziynet Sali ise takipçisine "Hahaha çok iyi ya. Hocam basenler çıkınca sıva gerekti azıcık. Ne yapalım ama duvar gerçekten yamuktu. Duvar kağıdını da yamulttu dolayısıyla her şey yamuk. Aman kalpler yamuk olmasın" cevabını verdi.



