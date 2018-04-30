MAGAZİN

Ziynet Sali, photoshop'u abarttı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.04.2018 20:59 | Son Güncelleme

Şarkıcı Ziynet Sali'nin sosyal medya hesabından paylaştığı photoshop'lu pozu takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Ziynet Sali, photoshop'u abarttı!

Ziynet Sali, geçtiğimiz gün instagram hesabından "Sıcak olabileceğini düşünmene rağmen dokunursun yine de, elin yansa da. İnatçı mıyım acaba? Yoksa korkusuz mu? Ya da ikisi de" notuyla bir paylaşım yaptı.

Bir takipçisi, ünlü şarkıcının yaptığı paylaşımda photoshop kullandığını iddia etti. Ziynet Sali ise takipçisine "Hahaha çok iyi ya. Hocam basenler çıkınca sıva gerekti azıcık. Ne yapalım ama duvar gerçekten yamuktu. Duvar kağıdını da yamulttu dolayısıyla her şey yamuk. Aman kalpler yamuk olmasın" cevabını verdi.

--11365311

--11365309


Evde ders çalışırken yıldırım çarptı!Evde ders çalışırken yıldırım çarptı!
YSK'nın seçmen kararına itiraz edildi!YSK'nın seçmen kararına itiraz edildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Aziz Sancar'la sürpriz görüşmeCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Aziz Sancar'la sürpriz görüşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ziynet sali instgram

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Seren Serengil'in nişanında Nur Yerlitaş olay çıkardı

Seren Serengil'in nişanında Nur Yerlitaş olay çıkardı

72 yaşındaki "mucit"in botları piyasaya çıkmadan sipariş yağmuruna tutuldu

72 yaşındaki "mucit"in botları piyasaya çıkmadan sipariş yağmuruna tutuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fahriye Evcen Cape Town'dan paylaştı

Fahriye Evcen Cape Town'dan paylaştı

Survivor 2018'de kim elendi? Toplu sms oylamasından sonra Survivor'dan ilk giden isim kim oldu?

Survivor 2018'de kim elendi? Toplu sms oylamasından sonra Survivor'dan ilk giden isim kim oldu?

Kıraç büyük sürprizi açıkladı

Kıraç büyük sürprizi açıkladı

Sıfır makyaj Gizem Karaca!

Sıfır makyaj Gizem Karaca!

Bergüzar Korel ile Kenan İmirzalıoğlu yeniden aynı projede mi buluşuyor?

Bergüzar Korel ile Kenan İmirzalıoğlu yeniden aynı projede mi buluşuyor?

Hülya Avşar'a 'Selfi' şoku! Gişede çakıldı

Hülya Avşar'a 'Selfi' şoku! Gişede çakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.