MAGAZİN

Ziynet Sali sahnede baygınlık geçirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.09.2018 11:03 | Son Güncelleme

Ziynet Sali, Beylükdüzü'nde verdiği konserde fenalaşarak baygınlık geçirdi. Apar topar kulise alınan şarkıcı, kendine geldikten sonra konserine devam etti.

Ziynet Sali sahnede baygınlık geçirdi

Sahneye çıktıktan sonra kendisini kötü hisseden ünlü şarkıcı Ziynet Sali bir anda sahnede yere yığıldı.

O anların görüntüleri sosyal medyaya düştü.

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Bayılmanın ardından hızlıca kulise götürülen Ziynet Sali'nin sağlık durumu kontrol edildi.
Hayranları Twitter'dan konserin yarım kaldığını, ne olduğunu anlayamadıklarını belirten mesajlar paylaşarak durumu sosyal medyanın gündemine taşıdı.

Ünlü şarkıcı kendisine geldikten sonra tekrar sahneye çıktı. Sali, şarkılarını seslendirerek hayranlarını güzel bir gece yaşattı.

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