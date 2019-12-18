Zonguldak'ta hastane acili dolup taştı! Tam 18 öğrenci birden!

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki bir ilköğretim okulunda öğlen kantinden yedikleri lahmacun ve pide sonrası öğrencilerde mide bulantısı ve kusma şikayeti başladı.

Rahatsızlık geçiren 18 öğrenci farklı zamanlarda Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine geldi. Hastanede serum verilerek tedavileri gerçekleşen 18 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edildi. Daha sonra 18 öğrenci ve velisi polis karakoluna giderek olayla ilgili ifade verdi.

Polis ekipleri olayla ilgili olarak okulun kantin işletmecisi A.B.’yi gözaltına aldı. İfadesi alınan kantin işletmecisi savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

Olay sonrası Kdz. Ereğli İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri zehirlenmeye neden olduğu şüphesiyle satılmayan lahmacun ve pidelerden numune aldı. Lahmacun ve pidelerin Kepez Mahallesi’nde faaliyet gösteren pide salonundan alındığı belirtildi. Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. (İHA)

