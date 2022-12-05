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Zonguldak'ta 18 bin 402 öğrenciye ücretsiz yemek

05.12.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta 18 bin 402 öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyor.

Bakanlığın sağladığı imkanlarla kent genelinde farklı eğitim kademeleri ve okul türlerinde 18 bin 402 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti veriliyor.

Okul öncesi, taşımalı ve özel eğitim kapsamındaki öğrenciler ile okul pansiyonlarında kalan öğrenciler yemek hizmetinden yararlanıyor.

Kent geneli 3 öğretmenevi, 4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Halk Eğitim Merkezi mutfaklarının yanı sıra 19 pansiyonlu okulun mutfağında öğrenciler için hijyenik ve sağlıklı yemekler aşçılar tarafından hazırlanıyor.

"YEMEKLER HİJYEN VE GÜVENLİ ORTAMDA HER GÜN ÖZENLE HAZIRLANARAK YAVRULARIMIZLA BULUŞUYOR"

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, AA muhabirine, öncelikle hedeflerinin eğitimde fırsat eşitliğinin sağlamak olduğunu söyledi.

Ülkenin yarınları, aydınlık gelecekleri olan öğrencilerin yemeklerinin okul ve kurumlarının mutfaklarında özenle hazırlandığını belirten Aldoğan, obeziteyle mücadele, yeterli/dengeli beslenme, hareketli yaşam unsurlarını da dikkate alarak enerji ve besin öğesi gereksinimlerini karşılayacak şekilde kalite ve hijyen standartlarını sağlayarak yemeklerin hazırladığını anlattı.

Aldoğan, şunları kaydetti-

"Ülkemizin her yerinde olduğu gibi ilimizde de şu anda merkez ve ilçelerimiz dahil olmak üzere 18 bin 402 öğrencimizi her gün sıcak yemekle buluşturuyoruz. Bu yemeklerin en güzel tarafı da şu; öğretmenevlerimizde, Meslek Eğitim Merkezlerimizde, Mesleki ve Teknik Anadolu liselerimiz ve Halk Eğitim Merkezi mutfaklarımızda hijyen ve güvenli ortamda her gün özenle hazırlanarak sevgili yavrularımızla buluşuyor. Bu vesileyle öğrencilerimizin anne yemeği gibi sıcak ve güvenli yemeklerle buluşmalarını sağlıyoruz. Bakanlığımıza yürekten şükranlarımızı sunuyoruz."

Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Adnan Karakurluk da okullarının pansiyonunda 60 yatılı öğrenciye yemek hizmeti sunduklarını aktararak, "Bunun dışında 14 öğrencimiz de taşımalı eğitim kapsamında her gün okul pansiyonunda yemek yemektedir. Devletimizin sunduğu imkanlarla 4 çeşit yemekleri burada ikram etmekteyiz." dedi.

Aynı okulda eğitim gören Merve Akgöz ise Elvanpazarcık beldesinden taşımalı eğitimle geldiğini, her gün çeşitli ve sağlıklı yemekler çıktığını, sunulan hizmeti beğendiğini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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Zonguldak okul öğrenci yemek

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