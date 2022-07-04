Zor günler geçiriyordu! Ece Erken'den bikinili poz

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle yıkılan Ece Erken, kötü günleri geride bırakmaya çalışıyor. Eşinin ölümünün ardından reddi miras yapan ve eşinin ailesi ve yakınlarının bir kısmıyla maddi konularda ters düşen Ece Erken sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

Yaşadığı zor günleri geride bırakmaya çalışan Ece Erken, oğlu Eymen'le tatile çıktı. Ece Erken'den tatilden bikinili paylaşımlar yaparak dikkat çekti.

Yeni sezonda ekranlara döneceği iddiaları gündeme gelen Ece Erken Çeşme'deki evinde moral depoluyor. Erken'in tatil pozlarını gören takipçilerinin bir kısmı sunucuya oğlu için enerjik olması gerektiği yorumları yaptı.



