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Zor günler geçiriyordu! Ece Erken'den bikinili poz

04.07.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Öldürülen avukatın eşi sunucu Ece Erken zor günler geçiriyor ve ilaçlarla ayakta duruyordu. Eşinin vefatıyla sarsılan Ece Erken bikinili pozunu paylaştı.

Zor günler geçiriyordu! Ece Erken'den bikinili poz

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle yıkılan Ece Erken, kötü günleri geride bırakmaya çalışıyor. Eşinin ölümünün ardından reddi miras yapan ve eşinin ailesi ve yakınlarının bir kısmıyla maddi konularda ters düşen Ece Erken sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

Yaşadığı zor günleri geride bırakmaya çalışan Ece Erken, oğlu Eymen'le tatile çıktı. Ece Erken'den tatilden bikinili paylaşımlar yaparak dikkat çekti.

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Yeni sezonda ekranlara döneceği iddiaları gündeme gelen Ece Erken Çeşme'deki evinde moral depoluyor. Erken'in tatil pozlarını gören takipçilerinin bir kısmı sunucuya oğlu için enerjik olması gerektiği yorumları yaptı.

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Ece Erken
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