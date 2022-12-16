Yılmak eş anlamlısı nedir? Yılmak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede kullanılan fiiller genellikle Türkçe kökenli kelimelerdir. Yılmak fiili de Türkçedir ve Eski Türkçede "yığılmak, geri durmak" anlamında kullanılan "yıġıl-" fiilinden evrilmiştir. Yılmak fiili iki farklı anlamda kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre yılmak kelimesinin anlamları:

Bir işten gözü korkup vazgeçmek

Bıkmak, usanmak

Yılmak fiili konuşma dilinde sıkça kullanılan bir kelimedir. Çekilmek, uzaklaşmak anlamında kullanıldığı durumlar da bulunur. Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü’nde yer alan bilgilere göre ülkemizin farklı bölgelerinde başka anlamlara da gelir. Örnek olarak Çorum şehrinde yorulmak durumunu ifade etmek için kullanılır. Ayrıca Burdur ve Denizli gibi bazı şehirlerde dış etkilerle bozulmak, eğrilmek ifadeleri için kullanılır.

Yılmak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeler dilimizde geniş bir yere sahiptir. Türkçede neredeyse her kelimenin anlamdaşı bulunabilir. Genellikle birden fazla anlamı olan kelimelerin birden fazla eş anlamlısı bulunur. Ancak bunun yanı sıra birden fazla anlamı olsa da eş anlamı olmayan kelimeler de bulunabilir. Yılmak kelimesi genellikle bıkmak ve usanmak gibi birden fazla anlamda kullanılır. Ancak yılmak kelimesinin eş anlamı olan bir ifade dilimizde yoktur. Cümle içinde yılmak yerine kullanılabilecek alternatif kelimeler yani yılmak eş anlamlı kelimeler bulunmaz.

Yılmak eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yılmanın eş anlamlısı olan kelimeler olmadığı için örnek cümleler kurulamaz. Yılmak kelimesi kullanılarak örnek cümleler kurabiliriz: