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Yaramaz eş anlamlısı nedir? Yaramazın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

28.11.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaramaz kelimesi cümle içinde kullanım alanı geniş olan kelimelerden biridir. Hem çocuklar hem de yetişkinler için ayrı anlamlarda kullanılabilen yaramaz sözcüğü günlük yaşamda sık bir şekilde kullanılır. Söz dinlemeyen ve yerinde duramayan çocuklar için kullanılan yaramaz sözcüğü, yarar sağlamayan, gereksiz ve faydasız şeyler için de kullanılan bir sözcüktür. Yaramaz sözcüğü ile aynı anlama gelen eş anlamlı sözcükler de bulunur. Peki, yaramazın eş anlamlıları nelerdir?

Yaramaz eş anlamlısı nedir? Yaramazın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Genel olarak yaramaz deyince akıllara çocuklar gelse de işe yaramayan varlıklar ve insanlar için de yaramaz kelimesi kullanılır. Eş anlamlısı bulunan kelimelerden biri olan yaramaz kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Kelime kökeni olarak Türkçe olan yaramaz sözcüğü dilimizde uzun yıllardır birden fazla anlamda kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre yaramaz kelimesinin anlamları şu şekilde ifade edilir:

  • Uygun ve yararlı olmayan, bir işe yaramayan
  • Söz dinlemeyen, uslu durmayan
  • Çapkın
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Yaramaz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Birden fazla eş anlama sahip olan yaramazın eş anlamlısı yaramaz sözcüğüne alternatif kelimelerdir. Bu sözcüklere anlamdaş adı da verilir. Dil bilgisi kurallarına göre eş anlamlı sözcükler yazılışları ve okunuşları ayrı ama anlamları aynı olan kelimelerdir. Bu kelimeler cümle içinde birbirlerine alternatif olan ve birbirleri yerine kullanılabilen sözcüklerden oluşur.

Genel olarak yasaklanan şeyleri yapmakta direnen ve söz dinlemeyen çocuklar için kullanımı yaygın olan yaramaz sözcüğü, işe yaramayan varlıklar için de kullanılır. Yaramaz kelimesinin eş anlamı olan sözcükler cümle içinde kullanıldıkları zaman cümlenin anlamına göre her iki anlamda da kullanılabilir. Bu kelimeler yaramaz sözcüğüne alternatif olduğu gibi Türkçenin zengin bir dil olduğunun da kanıtıdır. Yaramaz eş anlamlısı kelimeler:

  • Haylaz
  • Hınzır
  • Şopar
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Yaramazın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yaramaz kelimesi ile aynı anlama gelen ve birbirleri yerine kullanılabilen birden fazla kelime bulunur. Bu kelimelerin yaramaz yerine kullanıldıklarının açıklanması için cümleler ile örneklendirilmeleri gerekir. Yaramazın eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Çocuklar anne ve babaları olmayınca daha bir haylaz oluyorlar.
  • Bütün gün hınzırlık yapacağına ödevlerini yapsaydın.
  • Şu an şoparlık yapmanın hiç sırası değil.
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