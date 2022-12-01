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Pak eş anlamlısı nedir? Pak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

01.12.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dili, kelime bakımından zengin bir dildir. Türk dili tarih boyunca sosyal, kültürel ve ekonomik olarak birçok farklı toplulukla etkileşimde bulunmuştur. Bunun sonucunda Türkçeye birçok kelime geçmiştir. Bu yüzden bazı kelimelerle aynı anlamı karşılayan ancak farklı yazılan kelime karşılıkları olabilir. Bu duruma eş anlamlılık denir. Doğu dillerinden geçen sözcüklerden biri de Farsça kökenli pak kelimesidir. Peki, Farsça kökenli olan pak kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Pak eş anlamlısı nedir? Pak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Pak kelimesi “Kirli, lekeli, pis, bulaşık olmayan, arı” anlamlarını karşılayan bir kelimedir. Dilimize Farsçadan geçen pak kelimesi, Farsçada da "saf, temiz" anlamına gelen "pāk" kelimesinden alıntıdır. Pak kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı "temiz"dir. Pak kelimesi cümle içinde tek başına sıfat olarak yer alabildiği gibi "ak pak", "pirüpak", "temiz pak" ya da "akça pakça" gibi farklı birleşik kelimelerle birlikte de yer alabilir.

Tercüme eş anlamlısı nedir? Tercüme eş anlamlısı nedir?

Pak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Konuşma ve yazı dilini zenginleştirmek ve kendini daha iyi ifade edebilmek için eş anlamlı sözcükleri bilmek önemlidir. Eş anlamlı ya da anlamdaş dediğimiz kelimeler cümle içerisinde birbirleri yerine kullanılabilir. Eş anlamlı kelimeler birbiri yerine kullanıldığında anlamda bozulma yaşanmaz. Pak kelimesi ile yakın anlamlı birçok kelime vardır fakat tam karşılığı olan eş anlamlı kelime bir adettir. Pak eş anlamlısı kelime cümle içinde pak yerine geçebilir. Pakın eş anlamlısı olan kelime günümüzde pak yerine daha sık tercih edilen ve kullanılan bir kelimedir. Pak kelimesinin eş anlamı olan sözcük:

  • Temiz
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Pakın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Pak kelimesinin eş anlamı olan kelime günlük hayatta pak kelimesine göre daha sık kullanılmaktadır. Pak eş anlamlısı olan temiz kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

  • Temiz kıyafetlerine yanından geçen araç çamur sıçrattığı için çok sinirlendi.
  • Lütfen tuvaleti temiz tutunuz.
  • Temiz insan, temiz çevre demektir.
  • Temiz ve güvenli bir ortamda çalışan insanlar daha mutlu çalışıyor.
  • Bu kentin suları temiz olduğu için içme suyu olarak kullanılabilir.
  • Kişisel antrenörüm, spor salonuna gelirken temiz spor ayakkabısı getirmemi istedi.
  • Misafir yatağındaki nevresimlerin temiz olduğu kokusundan anlaşılıyordu.
  • Evimizdeki su arıtma cihazı sayesinde musluktan temiz içme suyu alabiliyoruz.
  • Temiz suya erişmek herkesin hakkıdır.
  • Endüstri 4.0 ile temiz enerji kaynaklarına yatırım arttı.
  • Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için çevremizi temiz tutmalıyız!
  • İş görüşmesine giderken temiz ve ütülü kıyafetler tercih etmek ilk izlenim için önemli bir yerde duruyor.
  • Evde en çok temiz ve düzenli olması dikkatimi çekti.
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