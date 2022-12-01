Pak eş anlamlısı nedir? Pak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Pak kelimesi “Kirli, lekeli, pis, bulaşık olmayan, arı” anlamlarını karşılayan bir kelimedir. Dilimize Farsçadan geçen pak kelimesi, Farsçada da "saf, temiz" anlamına gelen "pāk" kelimesinden alıntıdır. Pak kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı "temiz"dir. Pak kelimesi cümle içinde tek başına sıfat olarak yer alabildiği gibi "ak pak", "pirüpak", "temiz pak" ya da "akça pakça" gibi farklı birleşik kelimelerle birlikte de yer alabilir.

Pak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Konuşma ve yazı dilini zenginleştirmek ve kendini daha iyi ifade edebilmek için eş anlamlı sözcükleri bilmek önemlidir. Eş anlamlı ya da anlamdaş dediğimiz kelimeler cümle içerisinde birbirleri yerine kullanılabilir. Eş anlamlı kelimeler birbiri yerine kullanıldığında anlamda bozulma yaşanmaz. Pak kelimesi ile yakın anlamlı birçok kelime vardır fakat tam karşılığı olan eş anlamlı kelime bir adettir. Pak eş anlamlısı kelime cümle içinde pak yerine geçebilir. Pakın eş anlamlısı olan kelime günümüzde pak yerine daha sık tercih edilen ve kullanılan bir kelimedir. Pak kelimesinin eş anlamı olan sözcük:

Temiz

Pakın eş anlamlıları ile örnek cümleler

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