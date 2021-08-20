Zorunlu PCR testi kararı Yıldız Tilbe'yi rahatsız etti! Tepki çeken sözler

Yıldız Tilbe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs aşısıyla ilgili kararları açıklamasının ardından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı açıklamasında "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitim başlamasıyla öğrencilerle irtibatlı aşı olmamış öğretmen ve personelden haftada en az iki defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli test yaptırmasını isteyeceğiz. Konser, sinema ve tiyatro gibi kalabalık mekânlardaki etkinliklere katılan aşı olmayan kişilerden de PCR testi isteyeceğiz. Uçak ve şehirlerarası yolculuklarda da aşı olmayanlardan zorunlu olarak PCR testi istenecektir" dedi.

ŞOKE EDEN AÇIKLAMALAR

Yıldız Tilbe ise sosyal medya hesabından tepki çeken şu açıklamayı yaptı:

"Korumayan bir aşıyı niye olayım? Kanıtlanmamış, üretenlerin bile sorumluluğunu almadığı, bir şey olursa sorumlu değiliz dediği bir aşıyı niye vurulayım? 4 aşı korumuyorsa 44 aşı mı vurulacak? Ne oluyoruz?”

Tilbe ardından ise "Ben kendi konserime giderken PCR testi mi olacağım olmam ki. Konsere gidenlere PCR zulümden başka bir şey değil, sinemada film izlemek için seyahat için PCR testi yapmak zulümdür" dedi.

Tilbe'nin bu sözleri takipçilerinden tepki aldı. Dünyayı etkisi altına alan bu virüse karşı Tilbe'nin bu tutumu eleştirildi.

