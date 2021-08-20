MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zorunlu PCR testi kararı Yıldız Tilbe'yi rahatsız etti! Tepki çeken sözler

Zorunlu PCR testi kararı Yıldız Tilbe'yi rahatsız etti! Tepki çeken sözler

20.08.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşı olmayan öğretmen, üniversite öğrencisi ve çalışanlarına zorunlu PCR testi" açıklaması sonrası Yıldız Tilbe yaptığı paylaşımlarla tepki çekti.

Zorunlu PCR testi kararı Yıldız Tilbe'yi rahatsız etti! Tepki çeken sözler

Yıldız Tilbe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs aşısıyla ilgili kararları açıklamasının ardından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı açıklamasında "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitim başlamasıyla öğrencilerle irtibatlı aşı olmamış öğretmen ve personelden haftada en az iki defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli test yaptırmasını isteyeceğiz. Konser, sinema ve tiyatro gibi kalabalık mekânlardaki etkinliklere katılan aşı olmayan kişilerden de PCR testi isteyeceğiz. Uçak ve şehirlerarası yolculuklarda da aşı olmayanlardan zorunlu olarak PCR testi istenecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Aşı olmayanlarla ilgili yeni kararCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Aşı olmayanlarla ilgili yeni karar

ŞOKE EDEN AÇIKLAMALAR

Yıldız Tilbe ise sosyal medya hesabından tepki çeken şu açıklamayı yaptı:

"Korumayan bir aşıyı niye olayım? Kanıtlanmamış, üretenlerin bile sorumluluğunu almadığı, bir şey olursa sorumlu değiliz dediği bir aşıyı niye vurulayım? 4 aşı korumuyorsa 44 aşı mı vurulacak? Ne oluyoruz?”

tktktkt

Tilbe ardından ise "Ben kendi konserime giderken PCR testi mi olacağım olmam ki. Konsere gidenlere PCR zulümden başka bir şey değil, sinemada film izlemek için seyahat için PCR testi yapmak zulümdür" dedi.

Ekran Alıntısı

Tilbe'nin bu sözleri takipçilerinden tepki aldı. Dünyayı etkisi altına alan bu virüse karşı Tilbe'nin bu tutumu eleştirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tanyeli oğullarıyla fotoğraf paylaştı! Tanyeli oğullarıyla fotoğraf paylaştı!
PARTNER13 milyon sevinci!13 milyon sevinci!
Hamile olan Bergüzar Korel yıllar önceki fotoğraflarını paylaştı!Hamile olan Bergüzar Korel yıllar önceki fotoğraflarını paylaştı!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Yıldız Tilbe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yaşananlar dünyayı dehşete düşürüyor! "Saklanıyorlar"

Yaşananlar dünyayı dehşete düşürüyor! "Saklanıyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Aşı olmayanlarla ilgili yeni karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Aşı olmayanlarla ilgili yeni karar

Ünlü oyuncu yoğun bakımda! "Dualarınızı eksik etmeyin"

Ünlü oyuncu yoğun bakımda! "Dualarınızı eksik etmeyin"

F.Bahçe tur kapısını araladı

F.Bahçe tur kapısını araladı

Bakan Soylu'dan anlamlı ziyaret

Bakan Soylu'dan anlamlı ziyaret

Camdaki Kız'a bomba transfer! O isim belli oldu

Camdaki Kız'a bomba transfer! O isim belli oldu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi!

Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Yeşilçam’ın emektar ismi hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın emektar ismi hayatını kaybetti

Neredeyse olmayan bikinisiyle ağızları açık bıraktı

Neredeyse olmayan bikinisiyle ağızları açık bıraktı

Artık kimse şaşırmıyor! Göğüs uçlarını kitapla kapadı

Artık kimse şaşırmıyor! Göğüs uçlarını kitapla kapadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.