Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Yangın ve sel felaketleri nedeniyle ertelenen Kabine toplantısı saat 13.50'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlamıştı. Kabine toplantısı 5 saat 20 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Bir aylık bir aranın ardından tekrardan Kabinemizi topladık. Ülkemizde 2021 yılında 54 farklı ilde çıkan yangınlar yaklaşık 150 bin hektarı etkilemiştir. Yangınlara karşı devletimiz ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla mücadele vermiştir. Sadece 28 Temmuz'dan sonra başlayan yangınlarda 72 bin dekar dikili alan zarar görmüştür. Yangınların en yoğun olduğu dönemde Türkiye'ye yardım gönderen ülkelere şükranlarımı sunuyorum.

Yangınlar sırasında hayatını kaybedenlerin acısı yüreğimizi yakıyor. Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımıza en geç bir yıl içinde yeni konutları teslim edilecektir. Yanan ormanlarımız tekrar canlandırılacak, kesinlikle başka bir amaç için kullanılmayacaktır.

Afet bölgesi ilan edilen yerlerdeki vatandaşlarımıza birçok erteleme sağladık. Böylesi afetlere karşı daha hazırlıklı olunmasını sağlayacağız.

SEL FELAKETİ

Sel felaketinin ardından tüm kurumlarımız harekete geçmiştir. Sel suları altında kalan yerlerdeki vatandaşlarımız hava ve kara araçlarıyla güvenli bölgelere taşınmıştır. Bir yandan arama tarama bir yandan hasar tespit çalışmaları tüm hızıyla sürmektedir. Sel felaketinden sonra yeniden yapılacak evlerin projeleri hazırdır. Yakında inşasına başlıyoruz.

En büyük üzüntümüz can kaybımızın çok olmasıdır. Şu ana kadar 78 vatandaşımızın cenazesine ulaşılmıştır.

Ayrıntılar geliyor...

