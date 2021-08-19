HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

19.08.2021 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Yangın ve sel felaketleri nedeniyle ertelenen Kabine toplantısı saat 13.50'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlamıştı. Kabine toplantısı 5 saat 20 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bir aylık bir aranın ardından tekrardan Kabinemizi topladık. Ülkemizde 2021 yılında 54 farklı ilde çıkan yangınlar yaklaşık 150 bin hektarı etkilemiştir. Yangınlara karşı devletimiz ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla mücadele vermiştir. Sadece 28 Temmuz'dan sonra başlayan yangınlarda 72 bin dekar dikili alan zarar görmüştür. Yangınların en yoğun olduğu dönemde Türkiye'ye yardım gönderen ülkelere şükranlarımı sunuyorum.

Yangınlar sırasında hayatını kaybedenlerin acısı yüreğimizi yakıyor. Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımıza en geç bir yıl içinde yeni konutları teslim edilecektir. Yanan ormanlarımız tekrar canlandırılacak, kesinlikle başka bir amaç için kullanılmayacaktır.

Afet bölgesi ilan edilen yerlerdeki vatandaşlarımıza birçok erteleme sağladık. Böylesi afetlere karşı daha hazırlıklı olunmasını sağlayacağız.

SEL FELAKETİ

Sel felaketinin ardından tüm kurumlarımız harekete geçmiştir. Sel suları altında kalan yerlerdeki vatandaşlarımız hava ve kara araçlarıyla güvenli bölgelere taşınmıştır. Bir yandan arama tarama bir yandan hasar tespit çalışmaları tüm hızıyla sürmektedir. Sel felaketinden sonra yeniden yapılacak evlerin projeleri hazırdır. Yakında inşasına başlıyoruz.

En büyük üzüntümüz can kaybımızın çok olmasıdır. Şu ana kadar 78 vatandaşımızın cenazesine ulaşılmıştır.

Ayrıntılar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlarını son anda kurtardılar: Dışarı çıktığımızda yanımızdaki köprü patladıCanlarını son anda kurtardılar: Dışarı çıktığımızda yanımızdaki köprü patladı
Sular 2 metreyi aştı! Canlarını son anda kurtardılar: Dışarı çıktığımızda yanımızdaki köprü patladıSular 2 metreyi aştı! Canlarını son anda kurtardılar: Dışarı çıktığımızda yanımızdaki köprü patladı
Dehşet dolu anlar! Müşteri gibi bindi, kâbusu yaşattıDehşet dolu anlar! Müşteri gibi bindi, kâbusu yaşattı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) yangın sel Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
ne toplantisi biter nede konusmasi

En Çok Okunan Haberler

Afganistan'dan havalanan uçaktan düşmüştü! Kimliği belli oldu

Afganistan'dan havalanan uçaktan düşmüştü! Kimliği belli oldu

AB'den Türkiye'nin aşı sertifikasını tanıma kararı

AB'den Türkiye'nin aşı sertifikasını tanıma kararı

Meteoroloji'den korkutan haritalar! Tehlike gözler önüne serildi

Meteoroloji'den korkutan haritalar! Tehlike gözler önüne serildi

Çalışanları çileden çıktı! Amerika'da dava şoku

Çalışanları çileden çıktı! Amerika'da dava şoku

Maaşlar ve ikramiyelerde yüzde 20 artış

Maaşlar ve ikramiyelerde yüzde 20 artış

'28 Şubat' davasında 14 kişi hakkında yakalama kararı

'28 Şubat' davasında 14 kişi hakkında yakalama kararı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Günlerce konuşulmuştu! Yeniden yapıldı, sosyal medya ayaklandı

Günlerce konuşulmuştu! Yeniden yapıldı, sosyal medya ayaklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adam hayatının şokunu yaşadı

Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adam hayatının şokunu yaşadı

Flaş açıklama: Uçağın tekerleğinde insan kalıntıları bulundu

Flaş açıklama: Uçağın tekerleğinde insan kalıntıları bulundu

Afganistan'dan Türkiye'ye hayati telefon

Afganistan'dan Türkiye'ye hayati telefon

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.