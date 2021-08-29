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Zuhal Topal, hazırlık aşamasından paylaştı: Geliyorum

29.08.2021 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahkemelik olduğu Acun Ilıcalı ile anlaşarak herkesi şaşırtan Zuhal Topal, programının fotoğraf çekimlerinden paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu ve sunucu Zuhal Topal, üç sezon Fox TV ekranında yemek programı sunduktan sonra rotasını Tv 8’e çevirdi.

Zuhal Topal, hazırlık aşamasından paylaştı: Geliyorum

Üç sezon boyunca Fox Tv ekranlarında yarışma programı sunan Zuhal Topal, herkesi şaşırtarak mahkemelik olduğu Acun Ilıcalı’nın sahip olduğu Tv 8’le el sıkışmıştı.

Zuhal Topal’la Sofrada isimli yapımın formatının Yemekteyiz ile aynı olduğunu savunan Acun Ilıcalı konuyu mahkemeye de taşımıştı. Aradan geçen 3 yılın ardından Zuhal Topal ile Acun Ilıcalı buluştu ve bir anlaşma yaptı. Yeni sezonda ünlü sunucu Tv 8 ekranına transfer oldu. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı bu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurmuştu.

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ZUHAL TOPAL: GELİYORUM

Zuhal Topal ise yeni dönemde programının isminin Zuhal Topal’la Yemekteyiz olacağını sosyal medyadan ilan etti. Instagram hesabından o anları paylaşan Zuhal Topal, fotoğrafına "geliyorum" başlığını ekledi.

insta

Kırmızı kıyafeti ile dikkatleri çeken oyuncunun yeni sezondaki imajı da bu paylaşım ile ortaya çıktı. Kızıl saçları ile dikkat çeken ünlü sunucu, artık tv8’in reyting başarısı için çalışacak.

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Zuhal Topal Instagram
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