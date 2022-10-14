Zuhal Topal'ın Azeri damadı Ali Akbar şimdi ne yapıyor? Naz Mila'nın büyük aşkıydı

Zuhal Topal'ın sunuculuğunu yaptığı izdivaç programıyla Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Azeri damat adayı Ali Akbar'ın şimdilerde ne yaptığı merak konusu oldu.

2009 yılında yayın hayatına başlayan Zuhal Topal'la İzdivaç programından birçok isim gelip geçti.

Yayınlandığı dönem izleyiciyi ekrana kilitleyen programda, gelin adayı Naz Mila'ya talip olan yakışıklı damat adayı Ali Akbar, sonralarda sırra kadem bastı.

Naz Mila ile yaşadığı fırtınalı aşkla hafızalarda yer edinen Ali Akbar, şimdilerde memleketi Bakü'de yaşıyor.

Vücut geliştirme sporlarına ağırlık veren Ali Akbar, yeni görüntüsüyle dikkat çekti.

Instagram'da 300 bin takipçisi bulunan Azeri damat adayı, zaman zaman Türkiye'ye tatil yapmaya geliyor.

Yakışıklılığı nedeniyle kameralara küsmeyen Ali Akbar, birçok markanın da reklam yüzü.

Ali Akbar'ın bir dönem fenomen gelin adayı Naz Mila ile evleneceği konuşuluyordu.

Ali Akbar'ın büyük aşkı Naz Mila, şimdilerde cesur Instagram paylaşımlarıyla magazin gündemini meşgul ediyor.

Naz Mila, daha önce yaptığı bir paylaşımda bakire olduğunu itiraf etmişti.



