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Zuhal Topal'ın Azeri damadı Ali Akbar şimdi ne yapıyor? Naz Mila'nın büyük aşkıydı

14.10.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Zuhal Topal'la İzdivaç programında Naz Mila'ya talip olan Azeri damat adayı Ali Akbar, uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. Sırra kadem basan Ali Akbar, bakın şimdi ne yapıyor...

Zuhal Topal'ın Azeri damadı Ali Akbar şimdi ne yapıyor? Naz Mila'nın büyük aşkıydı

Zuhal Topal'ın sunuculuğunu yaptığı izdivaç programıyla Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Azeri damat adayı Ali Akbar'ın şimdilerde ne yaptığı merak konusu oldu.

2009 yılında yayın hayatına başlayan Zuhal Topal'la İzdivaç programından birçok isim gelip geçti.

Zuhal Topal'ın Azeri damadı Ali Akbar şimdi ne yapıyor! Naz Mila'nın büyük aşkıydı

Yayınlandığı dönem izleyiciyi ekrana kilitleyen programda, gelin adayı Naz Mila'ya talip olan yakışıklı damat adayı Ali Akbar, sonralarda sırra kadem bastı.

Zuhal Topal'ın Azeri damadı Ali Akbar şimdi ne yapıyor! Naz Mila'nın büyük aşkıydı

Naz Mila ile yaşadığı fırtınalı aşkla hafızalarda yer edinen Ali Akbar, şimdilerde memleketi Bakü'de yaşıyor.

Zuhal Topal'ın Azeri damadı Ali Akbar şimdi ne yapıyor! Naz Mila'nın büyük aşkıydı

Vücut geliştirme sporlarına ağırlık veren Ali Akbar, yeni görüntüsüyle dikkat çekti.

Zuhal Topal'ın Azeri damadı Ali Akbar şimdi ne yapıyor! Naz Mila'nın büyük aşkıydı

Instagram'da 300 bin takipçisi bulunan Azeri damat adayı, zaman zaman Türkiye'ye tatil yapmaya geliyor.

Zuhal Topal'ın Azeri damadı Ali Akbar şimdi ne yapıyor! Naz Mila'nın büyük aşkıydı

Yakışıklılığı nedeniyle kameralara küsmeyen Ali Akbar, birçok markanın da reklam yüzü.

Zuhal Topal'ın Azeri damadı Ali Akbar şimdi ne yapıyor! Naz Mila'nın büyük aşkıydı

Ali Akbar'ın bir dönem fenomen gelin adayı Naz Mila ile evleneceği konuşuluyordu.

Zuhal Topal'ın Azeri damadı Ali Akbar şimdi ne yapıyor! Naz Mila'nın büyük aşkıydı

Ali Akbar'ın büyük aşkı Naz Mila, şimdilerde cesur Instagram paylaşımlarıyla magazin gündemini meşgul ediyor.

Zuhal Topal'ın Azeri damadı Ali Akbar şimdi ne yapıyor! Naz Mila'nın büyük aşkıydı

Naz Mila, daha önce yaptığı bir paylaşımda bakire olduğunu itiraf etmişti.

Zuhal Topal'ın Azeri damadı Ali Akbar şimdi ne yapıyor! Naz Mila'nın büyük aşkıydı

Zuhal Topal'ın Azeri damadı Ali Akbar şimdi ne yapıyor! Naz Mila'nın büyük aşkıydı

Zuhal Topal'ın Azeri damadı Ali Akbar şimdi ne yapıyor! Naz Mila'nın büyük aşkıydı

Zuhal Topal'ın Azeri damadı Ali Akbar şimdi ne yapıyor! Naz Mila'nın büyük aşkıydı

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Naz Mila Zuhal Topal damat adayı ele
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