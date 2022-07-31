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Zuhal Topal kumlarda sere serpe! "En güzel deniz kızı"

31.07.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı ile arasındaki sorunları çözdükten sonra TV8'de "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programını sunmaya başlayan Zuhal Topal ailesiyle bir süredir tatilde. Zuhal Topal son olarak kumlarda sere serpe poz vererek dikkat çekti.

Zuhal Topal kumlarda sere serpe! "En güzel deniz kızı"

45 yaşındaki sunucu Zuhal Topal tatil pozlarıyla gündeme geliyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu merak konusu olurken ünlü sunucu henüz bu konuda bir yorumda bulunmadı. TV8 ekranında izleyici ile buluşan hafta içi her gün ekrana gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz sezon finali sonrası tatile çıkan sunucu tatilden yeni bir paylaşım yaptı.

Acun Ilıcalı ile küslüğe son verip TV8'de sunuculuk yapmaya başlayan Zuhal Topal sezonun yorgunluğunu ailesiyle birlikte tatilde atıyor. Eylül'de yeniden ekrana dönmesi beklenen Topal son olarak siyah mayosunu giyip kumlarda kızıyla sere serpe poz verdi.

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Zuhal Topal'ın pozunu görenler "En güzel deniz kızı", "Yaşıtlarına meydan okuyor", "Ekrana dönün özledik", "Çok doğalsın" yorumlarında bulundu.

Ekran Alıntısı

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Anahtar Kelimeler:
Zuhal Topal
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